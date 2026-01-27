Elhalálozás
Békés szívvel tudatjuk, hogy
id. SZEKERES ISTVÁN
életének 85. évében
2026. január 25-én
örök nyugalomra tért.
Utolsó földi útjára január 28-án 15 órakor kísérjük a kézdivásárhelyi új református temetőben.
Emlékét szeretettel őrizzük.
A gyászoló család
1120791
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, a gyimesközéploki születésű
özv. TANKÓ ERZSÉBET
(1938–2026)
életének 88. évében rövid lefolyású betegség után csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120789
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após,
testvér, sógor, keresztapa,
jó barát és szomszéd,
a lécfalvi születésű
id. HAJDU ANDRÁS (IMRE)
szíve életének 85.,
házasságának 61. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi református vártemplom
temetőjében.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120781
Köszönet
Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk,
PAPP VILMA temetésén részt vettek, együttérzésüket
fejezték ki.
A gyászoló család
1120785
