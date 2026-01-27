Elhalálozás

Békés szívvel tudatjuk, hogy

id. SZEKERES ISTVÁN

életének 85. évében

2026. január 25-én

örök nyugalomra tért.

Utolsó földi útjára január 28-án 15 órakor kísérjük a kézdivásárhelyi új református temetőben.

Emlékét szeretettel őrizzük.

A gyászoló család

1120791

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, a gyimesközéploki születésű

özv. TANKÓ ERZSÉBET

(1938–2026)

életének 88. évében rövid lefolyású betegség után csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120789

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após,

testvér, sógor, keresztapa,

jó barát és szomszéd,

a lécfalvi születésű

id. HAJDU ANDRÁS (IMRE)

szíve életének 85.,

házasságának 61. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi református vártemplom

temetőjében.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120781

Köszönet

Hálás köszönet mindazoknak, akik drága halottunk,

PAPP VILMA temetésén részt vettek, együttérzésüket

fejezték ki.

A gyászoló család

1120785