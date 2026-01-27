Rendeljen taxit Baróton!

Két év és néhány nap – ennyi időbe telt, míg Noda Sándornak sikerült elérnie a baróti önkormányzatnál, hogy létrejöjjön az a jogi keret, amely lehetővé teszi a taxis szolgáltatás elindítását. Közösségi oldalán vasárnap jelentette be, hogy minden jogi akadály elhárult, hétfőtől törvényesen dolgozhat. Megkeresésünkre úgy nyilatkozott, nem volt könnyű az elmúlt két évet végigküzdeni és még lesz a polgármesteri hivatallal tisztázni való a jövőben is, de bízik benne, fáradozása megérte.

Bár munkába állt, az első két napban fuvarja még nem volt – számolt be Noda Sándor. Ezt egyrészt annak tulajdonítja, hogy nem terjedt el híre a környéken, másrészt a feketén dolgozók veszik el a piacot. Sokan vannak olyanok – Baróton és a közigazgatásilag hozzá tartozó településeken legalább húszan –, akik mindenféle engedély nélkül szállítanak. Ezt vissza kellene szorítani – éppen az emberek biztonsága, illetve a törvényes előírások betartása miatt lenne lényeges, ha a városháza érdemben fellépne ellenük.

Ő azt kérte a városházától, a nappali díjszabást 4,20 lejben, az éjszakait pedig 4,90-ben szabják meg (annyi Sepsiszentgyörgyön is), ehhez képes a tanácsi határozat 4,60-at és 6,90-et tartalmaz, amit soknak, illetve rengetegnek tart. A nappali magasabb díjszabás még elfogadható, hiszen nem olyan nagyok a távolságok Erdővidéken, azaz egy hosszabb út esetén sem kell a kliensnek sokkal többet fizetnie, de az biztos, ilyen tarifa mellett éjszaka nem kell útnak erednie. „Hatalmas ez az ár, nem is mertem meghirdetni, hogy elméletileg éjszaka is igényelhető a szolgáltatás. Egyeseknek bál után jól jöhetne egy taxi, másoknak vonathoz vagy repülőhöz kellene mennie, de amíg a tanács ezen a díjszabáson nem változtat, nem megyek, mert ilyen ár mellett nem lesz, akivel. A polgármesterrel és néhány tanácstaggal már beszéltem erről, s remélem, hamarosan változtatni fognak az áron” – mondotta.

A jogi útvesztőben

Noda Sándor ügyét először Bán István (Magyar Polgári Erő) vetette fel. A 2024. június elején tartott tanácsülésen a hozzáforduló személy nevét nem említette, de azt igen, hogy a szolgáltatás elvégzésére alkalmas, engedélyeztetett gépjárművével, pénzügyhöz bekötött taxiórával is rendelkezik, a polgármesteri hivatal mégis hónapok óta késlekedik kiadni a szükséges engedélyt. Fontos lenne, hogy a megye többi városához hasonlóan Barót területén is törvényes keretek közt működjön a taxizás – mondta akkor.

Benedek-Huszár János polgármester válaszában úgy fogalmazott, a törvényben megszabott harmincnapos válaszadás előtt bő héttel meg is válaszolta a beadványt: elismeri, a magánvállalkozó eleget tett törvényi kötelezettségeinek, de a tanácsnak nincs még olyan szabályzata, amely alapján a kérést jóváhagyhatná. A folyamatot elindítják, de annak véglegesítése hónapokig fog tartani, hiszen többek közt módosítani kell a polgármesteri hivatal szerkezeti felépítését és a közszolgáltatást létrehozó szabályzatukat egy országos hatósággal is (ANRC) jóvá kell hagyatniuk.

Dombi Réka Hilda városi jegyző felidézte, Nagy István, majd Lázár-Kiss Barna András polgármestersége idején is felmerült egy taxirendelet megalkotásának szükségessége (többek közt arról, hogy hány taxi működhet a városban, azok milyen színűek legyenek, mekkorák legyenek a tarifák), de azt valamiért sosem vitték végig.

Az elkövetkezendő bő másfél évben többször is szerepelt a Noda Sándor kérését megoldó határozattervezet a tanács napirendjén, de azt rendező megoldás sosem született, valami mindig hibádzott.

A tanácsi határozat megszületésének elhúzódása is nehezítette Noda Sándor helyzetét. Nemcsak nem dolgozhatott, de időközben még a taxizásra felkészített autóját is ki kellett cserélnie, hogy továbbra is megfeleljen a törvényi követelményeknek. Amikor elkezdte az engedélyeztetés folyamatát, négyéves volt az autója, így megfelelt a kérteknek, de mivel időközben betöltötte az öt évet, már nem. Ha négyévesen megkapja öt évre az engedélyt, még kétszer öt évig használhatta volna… Az újabb kocsit kétévesen szerezte be, és három lett, mire az első kilométert taxis jelvény alatt megtette.

Noda Sándor és autója a református templom melletti parkolóban található meg – ha épp nincs valamerre úton.