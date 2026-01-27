Az FK Csíkszereda 3–0 arányban alulmaradt a Galaci Oțelul vendégeként a SuperLiga 23. fordulójában. Ilyés Róbert legénysége tizenkettedszer szenvedett vereséget az alapszakaszban, így 19 ponttal továbbra is tizennegyedik a táblázatban.

Jobban kezdett a Duna-parti csapat, amely már az 5. percben vezetést szerzett, Eduard Pap tévedését kihasználva Patrick Fernandes gurított az üres kapuba (1–0). A folytatásban João Lameira fordulatból próbálkozott, viszont hárított a székelyföldi együttes hálóőre, aki kisvártatva már tehetetlen volt, amikor Pedro Nuno 30 méterről a jobb felsőbe tekert (2–0). Bálint László legénysége nem lassított, a 28. percben Paul Iacob fejesét Pap a gólvonalról ütötte ki, majd a házigazdák kétszer találták telibe a keresztlécet: előbb Andrei Ciobanu szabadrúgásból, aztán João Paul kapásból. A Csíkszereda csak a ráadásban veszélyeztetett, ekkor Bödő Efraim kiváló labdaátvétel után fölé továbbított.

Szünetet követően a mezőnyfölényben futballozó Oțelul az előnye megtartására törekedett, aztán a játékrész közepén a galaci alakulat tizenegyeshez jutott. Sorin Vădană úgy ítélte meg, hogy az egyik szögletnél Pap szabálytalankodott a fejelni igyekvő Iacob ellen, a döntését pedig a VAR-vizsgálat után sem változtatta meg, a büntetőlövést a 68. percben Pedro Nuno váltotta gólra (3–0). A 81. percben kialudt a világítás, mivel fél Galac megye áram nélkül maradt, emiatt félbeszakadt a mérkőzés, és a játékvezető az öltözőbe küldte a labdarúgókat. Több mint negyedóra elteltével folytatódott a találkozó, a piros-fekete mezesek a hátralévő időben sem szépítettek, így sima vereséget szenvedtek.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 23. forduló: Galaci Oțelul–FK Csíkszereda 3–0 (gólszerzők: Patrick Fernandes 5., Pedro Nuno 9., 68. – tizenegyesből).

A 24. forduló programja: * péntek: Kolozsvári CFR–FC Metaloglobus Bukarest (17 óra), Bukaresti Dinamo–FC Petrolul Plo­iești (20 óra) * szombat: Unirea Slobozia–FC Hermannstadt (14.30 óra), FC Argeș–Aradi UTA (17 óra), FC Rapid–Kolozsvári Universitatea (20 óra) * vasárnap: FC Farul Constanța–Universitatea Craiova (17.15 óra), FCSB–FK Csíkszereda (20 óra) * hétfő: FC Botoșani–Galaci Oțelul (20 óra). (miska)