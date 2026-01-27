Felülvizsgálják a büntethetőség alsó korhatárát

Munkacsoportot hozott létre az igazságügyi minisztérium a büntethetőség alsó korhatárának felülvizsgálatára – jelentette be tegnap Radu Marinescu tárcavezető.
A döntést a Temes megyei gyermekgyilkosság váltotta ki, amelynek elkövetésében egy 13 éves kiskorú is részt vett, ám aki a hatályos jogszabályok szerint nem vonható büntetőjogi felelősségre.
Marinescu a Digi24-nek nyilatkozva elmondta, hogy a történtek „megrázták a közvéleményt”, és indokolttá teszik annak vizsgálatát, hogy a jelenlegi törvények alkalmasak-e az ilyen súlyos esetek kezelésére. Tájékoztatása szerint a hetente ülésező, több szakterületet lefedő munkacsoport azt elemzi majd, hogy indokolt-e a büntethetőségi korhatár 14 év alá csökkentése. A testületbe bevonják az ügyészségek, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM), orvosi szakmai szervezetek, a büntetés-végrehajtás, valamint civil szervezetek és az ügyvédi kamara képviselőit is.
A miniszter közölte, hogy több lehetséges irányt is vizsgálni fognak. Az egyik lehetőség az, hogy a büntethetőség alsó korhatárát a jelenlegi 14 év alá csökkentik. Ez azt jelentené, hogy bizonyos súlyos bűncselekmények esetén a 14 évnél fiatalabb kiskorúak büntetőjogi felelősségre vonása automatikus lesz.
Egy másik lehetőség az, hogy ne életkorhoz kössék a büntethetőséget, hanem kizárólag ahhoz, hogy az elkövető rendelkezett-e a cselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges beszámítási képességgel, amit minden esetben szakértői vizsgálat állapítana meg.
Felmerült egy harmadik, köztes megoldás is: meghatároznak egy alsó korhatárt, ugyanakkor lehetőséget adnának arra, hogy ez alatt is megállapítható legyen a büntetőjogi felelősség, ha egy igazságügyi szakértői vizsgálat egyértelműen igazolja a kiskorú beszámítási képességét.
Radu Marinescu bejelentésének előzménye, hogy a nyomozó hatóságok szerint három kiskorú – köztük egy 13 éves – megölt egy 15 éves fiút a Temes megyei Csenében, majd a holttestet elégették és elásták. Két idősebb fiatalkorút előzetes letartóztatásba helyeztek minősített emberölés és kegyeletsértés gyanújával, míg a 13 éves elkövető életkora miatt nem büntethető.
