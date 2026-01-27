Dan: Erkölcsi kötelességünk éberen maradni

Minden generációnak erkölcsi kötelessége éberen maradni a zsarnoki hatalmi túlkapásokkal szemben, elutasítani az antiszemitizmust, a közönyt és az együttműködést a rosszal – szögezte le a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából tegnap közzétett üzenetében Nicuşor Dan. Az államfő szerint január 27-e az emberiség egyik legnagyobb tragédiájára való emlékezés és reflektálás napja.

Az államfő gondolatait Raluca Butnaru államtanácsos olvasta fel a fővárosi Korál zsinagógában a holokauszt és a bukaresti legionárius pogrom áldozatai emlékének szentelt rendezvényen. Üzenetében Nicuşor Dan felidézte, hogy a náci rezsim hatmillió zsidót küldött halálba. Szerinte az auschwitzi haláltábor január 27-i felszabadítása „megmutatta a világnak, hogy milyen civilizációs összeomláshoz vezetett az antiszemita gyűlölet Európa szívében”.

Az államfő szerint a holokauszt felidézése különösen időszerű ma, amikor halványul a kollektív emlékezet és erősödnek a szélsőséges mozgalmak. Kiemelte: az elmúlt nyolc évtized tanulsága két alapvető kérdéshez kapcsolódik: „hogyan juthatott el Európa a 20. században egy ilyen erkölcsi mélységig”, és „mit kell tennünk azért, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg”.

Nicuşor Dan hangsúlyozta, hogy Románia az európai nemzetekkel együtt folytatja a holokauszt tragédiájának tudatosítását, különösen a fiatalok oktatásával, elítéli az antiszemitizmust, a holokauszt relativizálását, valamint a történelem meghamisítását. Figyelmeztetett, hogy Antonescu diktatórikus rezsimjének sötét korszakát nem szabad elhallgatni vagy elfelejteni, mintha meg sem történt volna.

„Bukarestben 1941 januárjában, a legionárius lázadás napjaiban embereket öltek meg pusztán azért, akik voltak. Ezt nem felejthetjük el” – fogalmazott tegnap a fővárosi eseményen részt vevő Kelemen Hunor. A közösségi médiában megjelent bejegyzésében az RMDSZ elnöke rámutatott, ma is nehéz időket élünk, a társadalom megosztott, és sok család elvesztette a reményt. „A felelősség közös, de a politikai osztályé óriási: amikor a düh és az agresszió megjelenik az utcán, a közösségi platformokon vagy a közéletben, azonnal nemet kell mondanunk. És még többet kell tennünk: figyelni egymásra, megvédeni az emberek és közösségek méltóságát és szabadságát. Mert ott, ahol ezek eltűnnek, ott előbb-utóbb eluralkodik az erőszak” – szögezte le a politikus.