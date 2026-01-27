Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Jogszabály a nők védelméről

2026. január 27., kedd, Belföld

A szenátus jogi bizottsága és a családon belüli erőszak visszaszorításáért létrehozott parlamenti különbizottság tegnap módosításokkal elfogadta a nőgyilkosságok megelőzésére, illetve leküzdésére irányuló törvényjavaslatot.

A tervezet bevezeti a femicídium fogalmát, és kötelezővé teszi a rendőrség, az ügyészség és az igazságügyi orvostani intézetek számára az adatok gyűjtését és elemzését, hogy a hatóságok pontos képet kapjanak az esetek hátteréről. Emellett a Román Emberölés-elemzési és -megelőzési Megfigyelőközpontnak (ORAPO) évente jelentést kell készítenie a nőgyilkosságokról és a családon belüli halálos erőszak eseteiről, valamint ajánlásokat fogalmaznia a megelőzésre. A tervezet ugyanakkor valódi védelmet nyújt az anya nélkül maradt árváknak, és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorú jelenlétében elkövetett tettlegességet. A javaslat bővíti a családon belüli erőszak jogi definícióját, a hatóságok hivatalból kötelesek lesznek eljárni, még akkor is, ha az áldozat visszavonja a feljelentését. A törvénytervezetről február elején tárgyal a szenátus.

Hozzászólások
