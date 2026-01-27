Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sebesség­ellenőrzések Háromszéken

2026. január 27., kedd, Közélet

A héten fokozott közúti ellenőrzéseket tart a közlekedésrendészet a ROADPOL – SPEED akcióterv keretében – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

    Pisztolyradar. Fotó: Országos rendőr-főkapitányság

A cél a gyorshajtás visszaszorítása és a közlekedésbiztonság növelése, ezért a forgalmisták radarkészülékeikkel naponta jelen lesznek a megye főbb útvonalain. A rendőrség emlékeztet: a túlzott sebesség egyik fő oka a legsúlyosabb közúti baleseteknek, amelyek gyakran halálos áldozatokkal vagy súlyos sérülésekkel járnak. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy az ellenőrzések célja nem a büntetések számának növelése, hanem a balesetek megelőzése, a közlekedők felelősségteljesebb magatartásának erősítése, valamint a közbiztonságot veszélyeztető agresszív vagy meggondolatlan sofőrök kiszűrése. A közlekedésrendészet arra kéri az autósokat, hogy tartsák be a sebességhatárokat és vezessenek elővigyázatosan. (sz.)

