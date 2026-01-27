A megemelt adók ellen tüntettek Kézdivásárhelyen

Alpári stílusú, trágár beszólásoktól sem volt mentes az a tüntetés, amelyet Balázs Attila, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben tevékenykedő tanácstag szervezett a megemelt adók miatt. A mintegy negyvenperces tiltakozás rendbontás nélkül zajlott, de azzal az ígérettel, hogy újabb tiltakozást szerveznek, ha nem sikerül az adók mértékét csökkenteni.

A pár perccel öt óra után kezdődő tiltakozás első felszólalója Balázs Attila volt, beszéde elején a lapunkban megjelent fotóját kifogásolta, jóllehet az a legutóbbi tanácsülésen készült, amikor épp az adókról esett szó. Miután sérelmét letudta – gúnyosan művészi alkotásnak nevezte a fotót, és megkérdőjelezte a Háromszék függetlenségét –, a tanácstag rátért a témára.

„Nem csak az adók emelkedtek, korábban a villany, az üzemanyag is. Erre mint tortára rájött a cseresznye, az adóemelés. A kézdivásárhelyi adók nagyok, de azokat lehet csökkenteni, van, amit húsz százalékkal, van, amit hatvannal” – mondotta a mintegy három-négyszáz résztvevőnek. Példaként Sepsiszentgyörgyöt említette, ahol az adók csökkentésére készülnek. „Ez a tüntetés arról szól, hogy tüntetünk a román kormány ellen, amely csak minimális szinten adja meg a döntés szabadságát a helyi tanácsoknak. A kormány nem tartja be az alkotmány előírásait” – vázolta a kifogásait. Azt is elmondta: egy lakás esetén nem szabadna adót fizetni, csak a második esetén – ezt a jelenlévők tapssal díjazták. Utána az RMDSZ tevékenységét kritizálta. „Én az EMSZ tagjaként a parlamenti választásokon az RMDSZ-re szavaztam, kire másra? Hazudtak nekünk, azzal kampányoltak, hogy többet a polgárnak, kevesebbet az államnak. Mit csináltak? Emellett azt mondták, hogy ha kormányon lesznek, nem emelnek adót. Az ellenkezőjét csinálták. Én kérem azt, hogy valaki ennek a felelősségét vállalja. Az pedig az RMDSZ elnöke. Én azért vagyok itt, mert úgy érzem, hogy becsaptak. Az RMDSZ-nek meg kell újulnia, reformálnia magát, azzal kezdve, hogy mondjon le Kelemen Hunor” – mondotta, arra térve ki, hogy az RMDSZ élére olyan politikus kell, akit a többség elfogad. Ezt követően Tamás Sándort, a megyei tanács elnökét is megrovásban részesítette. „Nem nekem kellene építészként itt szónokolnom, hanem neki, elmondva, hogy milyen nehézségek vannak, ezért kellett adót emelni. De az adókat olyan szinten kellett volna megemelni, ami a minimum” – mondotta. „Aközben, hogy mi fizetjük a száz százalékkal megemelt adókat, addig a román parlament megszavaz egy 12 százalékkal nagyobb költségvetést maguknak. A nép húzza a nadrágszíjat. Ha mindent meg kell húzni, akkor mindenki húzza meg” – mondotta.

A továbbiakban azt is elmondta, hogy ha Kézdivásárhelyt visszafokoznák várossá, kevesebb lenne az adó, bár elismerte: a municípiumi rang azzal jár, hogy a városba több pénz érkezik. Balázs Attila kifejtette: kidolgoztak egy adócsökkentést előrelátó határozattervezetet, addig is aláírásgyűjtésbe kezd az ügyben. „Számokról nem beszélek, hogy ne tudjon belekötni a sajtó, de Kézdivásárhelyen majdnem minden adót le lehet csökkenteni” – mondotta, Egy példát említett, a cégek beltelekadóját: azt szerinte 61 százalékkal lehetne csökkenteni.

Felszólalt Szilveszter Szabolcs alpolgármester is, aki elmondta: megérti az emberek panaszát, jogos a felháborodásuk, ő maga mindig nyitott volt a párbeszédre, és arra biztatja az embereket, hogy üljenek le és beszéljék meg a problémákat. „Az EMSZ-es tanácstagokkal is megtárgyaltuk az adók emelését, de annyit elmondhatok: ha nem szavazzuk meg az adókat, az a város bénulásához vezetett volna” – mondotta.

A szentkatolnai Tódor Előd mikrofonhoz lépve kifejtette: ő apaként van jelen, azt szeretné, hogy a gyerekei a szülőföldjükön nőjenek fel, ne kelljen elmenniük az országból.

A tüntetés végén felszólaló román férfi elmondta: nem kell annyit vitázni, döntse el a tanács, hogy mekkora mértékben akarnak adót csökkenteni.