Dombra szökő leves /túrós pityókaleves/Mit főzzünk ma?

2026. január 28., szerda, Szabadidő

Hozzávalók: 10 krumpli, 1 hagyma, 1 evőkanál juhtúró, só; a tálaláshoz: kb. 50 dkg juhtúró.

Elkészítése. A krumplit felkockázzuk, majd az egészben hagyott hagymával együtt annyi sós vízben, amennyi bőven ellepi, főni tesszük. Közben ízlés szerint sózzuk, majd ha megfőtt, kivesszük belőle a hagymát, a levét egy másik edénybe szűrjük, a megfőtt krumplit pedig az evőkanálnyi juhtúróval darabosra törjük. Tálaláskor tányérba teszünk 2–3 evőkanál juhtúrós tört krumplit, juhtúrót morzsolunk rá, és rátöltjük a főzőlevet.

Az egyszerű, de finom leves a dombra szökő (ugró) nevet viccből kapta, mert – magyarázza a recept csíkdánfalvi szerzője, Farkas Mária – annyira alacsony a tápértéke, hogy csak a dombról lefelé lehet szökni tőle, a tetejére már nem. Manyi néni elmondása szerint a dombra szökő levesre hagyományosan még petrezselyemzöld sem jár, de aki szereti, tehet rá. Sőt, meg lehet szórni finomra vágott zöldhagymával vagy gazd­asszonyhagymával (snidlinggel) is.

Elkészítési idő: 30 perc

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

