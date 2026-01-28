Elkészítése. A krumplit felkockázzuk, majd az egészben hagyott hagymával együtt annyi sós vízben, amennyi bőven ellepi, főni tesszük. Közben ízlés szerint sózzuk, majd ha megfőtt, kivesszük belőle a hagymát, a levét egy másik edénybe szűrjük, a megfőtt krumplit pedig az evőkanálnyi juhtúróval darabosra törjük. Tálaláskor tányérba teszünk 2–3 evőkanál juhtúrós tört krumplit, juhtúrót morzsolunk rá, és rátöltjük a főzőlevet.

Az egyszerű, de finom leves a dombra szökő (ugró) nevet viccből kapta, mert – magyarázza a recept csíkdánfalvi szerzője, Farkas Mária – annyira alacsony a tápértéke, hogy csak a dombról lefelé lehet szökni tőle, a tetejére már nem. Manyi néni elmondása szerint a dombra szökő levesre hagyományosan még petrezselyemzöld sem jár, de aki szereti, tehet rá. Sőt, meg lehet szórni finomra vágott zöldhagymával vagy gazd­asszonyhagymával (snidlinggel) is.

Elkészítési idő: 30 perc

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.