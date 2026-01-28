Hozzávalók: 10 krumpli, 1 hagyma, 1 evőkanál juhtúró, só; a tálaláshoz: kb. 50 dkg juhtúró.
Elkészítése. A krumplit felkockázzuk, majd az egészben hagyott hagymával együtt annyi sós vízben, amennyi bőven ellepi, főni tesszük. Közben ízlés szerint sózzuk, majd ha megfőtt, kivesszük belőle a hagymát, a levét egy másik edénybe szűrjük, a megfőtt krumplit pedig az evőkanálnyi juhtúróval darabosra törjük. Tálaláskor tányérba teszünk 2–3 evőkanál juhtúrós tört krumplit, juhtúrót morzsolunk rá, és rátöltjük a főzőlevet.
Az egyszerű, de finom leves a dombra szökő (ugró) nevet viccből kapta, mert – magyarázza a recept csíkdánfalvi szerzője, Farkas Mária – annyira alacsony a tápértéke, hogy csak a dombról lefelé lehet szökni tőle, a tetejére már nem. Manyi néni elmondása szerint a dombra szökő levesre hagyományosan még petrezselyemzöld sem jár, de aki szereti, tehet rá. Sőt, meg lehet szórni finomra vágott zöldhagymával vagy gazdasszonyhagymával (snidlinggel) is.
Elkészítési idő: 30 perc
Mennyiség: 4 személy
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.