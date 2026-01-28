Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2026. január 28., szerda
  • Angyalos határában. Fotó: Demeter Virág Katalin
    Angyalos határában. Fotó: Demeter Virág Katalin
2026-01-28: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Dombra szökő leves /túrós pityókaleves/)

Hozzávalók: 10 krumpli, 1 hagyma, 1 evőkanál juhtúró, só; a tálaláshoz: kb. 50 dkg juhtúró.
Többfunkciós létesítmény (Sepsi Ipari Park)

Többfunkciós létesítmény (Sepsi Ipari Park)

Mintegy másfél évtizede merült fel a nyilvánosságban először az egykori szépmezői farm telephelyén létesítendő ipari park ötlete. A létesítmény 2012 végén kapta meg a zöld jelzést a Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Központi Fejlesztési Régió között megkötött 25 millió lejes beruházás kivitelezési szerződésének aláírásával. Az elmúlt időszakban jelentős hullámvölgyekkel ugyan, de egy többfunkciós vállalkozói környezet alakult ki.
