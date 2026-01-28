Mintegy másfél évtizede merült fel a nyilvánosságban először az egykori szépmezői farm telephelyén létesítendő ipari park ötlete. A létesítmény 2012 végén kapta meg a zöld jelzést a Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Központi Fejlesztési Régió között megkötött 25 millió lejes beruházás kivitelezési szerződésének aláírásával. Az elmúlt időszakban jelentős hullámvölgyekkel ugyan, de egy többfunkciós vállalkozói környezet alakult ki.

Rövid történet

Az akkori tervek arról szóltak, hogy tíz év alatt Székelyföld legnagyobb ipari parkjává bővítik a mintegy 17 hektáron beindított telephelyet. Az építkezés 2014 januárjában kezdődött meg, ám – egy sor pénzügyi és adminisztratív akadály miatt – az első vállalkozások csak az évtized végén költözhettek be.

Nemrég arról számoltunk be, hogy nagyjából 75–80 százalékra tehető a park bela­kottsága, de egy sor szándéknyilatkozat jelzi, hogy további érdeklődők is szeretnék igénybe venni a park szolgáltatásait, illetve a beruházásokra biztosítható területeket. Az infrastruktúra szempontjából összesen három kilométernyi közművesített belső úthálózat áll rendelkezésre, bővült a gázhálózat (bár ez még korántsem teljes), az elektromos kapacitás pedig bármikor bővíthető az új transzformátor segítségével.

Ami pedig a tevékenységi területeket illeti, ez a tervezőcégtől marketingvállalkozáson, biotermék-forgalmazón át a fotóműhelyig terjed. Utóbbi munkálatok is eléggé előrehaladott állapotban vannak.

Az elmúlt néhány évben megérkeztek a nagyobb befektetések is, közülük több zöldmezős beruházás. Ezek között az egészségügyi hulladékot kezelő AKSD Románia céget, a XANGA Investment & Development Group által megvalósított beruházást, a Bertis csoport új logisztikai központját vagy a brassói székhelyű KBK Kraft Project napelem-összeszerelő gyárát lehet megemlíteni.



Partnerségek

A számok mögött egy olyan új ipari zóna alakul Szépmezőn, amely elsődleges tevékenysége, vagyis a területek, illetve irodahelyiségek bérbeadása mellett egy partnerségre épülő, egymást támogató vállalkozói közösségként is épül. Bár a tóyiség (3 euró négyzetméterenként), valamint a professzionális környezet, amely egy üzleti tárgyalás esetében egyáltalán nem elhanyagolható, sőt, döntő tényező lehet. A megfelelő módon felszerelt modern irodák, a biztonságos parkolóhelyek, a támogató környezet – itt mind a parkot működtető cég szakemberei, mind a különböző profilú vállalkozások segítségére lehet számítani, a jogi, adóügyi kérdésektől a marketingig – pluszértéket adhatnak egy újonnan betelepülő üzleti vállalkozásnak.

Mi több, a 200 fölötti munkavállaló számára hamarosan étterem, autómosó áll majd rendelkezésre, vagyis egy olyan többfunkciós szolgáltatói tér, amely akár egy kezdő, akár egy fejlesztés előtt álló cégnek jelentős előnyöket biztosít.