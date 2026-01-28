Év elején Pénz-Piac-Vállalkozás rovatunkban az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás e téren, az óriásira duzzadó költségvetési hiány által kikényszerített deficitcsökkentő intézkedések címszó alatt számos megszorító intézkedésről adtunk hírt, de a változó gazdasági környezetben beszámoltunk számos háromszéki érdekeltségű gazdasági történésről is.

Július

Megszorító csomag. A kormány felelősséget vállalt a parlamentben a számos megszorítást tartalmazó deficitcsökkentő intézkedéscsomagért. Az adóemelések közül a legfontosabb az áfakulcs 19 százalékról 21 százalékra, a kedvezményes 5 és 9 százalékos kulcs 11 százalékra történő emelése, valamint a nyugdíjak és a közszféra béreinek befagyasztása, ám a csomag több megszorítást tartalmazott az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésnél is. A fiskális intézkedések nagy része már a jövő hónap elejétől, illetve egy kisebb hányaduk az elkövetkező hónapokban lépett életbe, mint a szeszes italok, a dohányáru és az üzemanyagok jövedéki adójának 10 százalékkal való emelése.

Dömping. Az Ukrajnával határos uniós tagállamok – Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia – mezőgazdasági miniszterei közös nyilatkozatban tiltakoztak az EU és Ukrajna közötti kereskedelmi megállapodás módosítása ellen, és felszólították az uniós döntéshozókat, hogy védjék meg az európai gazdákat az ukrán mezőgazdasági termékek korlátlan beáramlásával szemben.

Megvonás. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóközleményben jelentette be, hogy nem folyósítják a burgonya-, illetve a fokhagymatermesztést támogató, állami költségvetésből biztosított két de minimis támogatást. A 200 eurós állami hozzájárulás megszűntetésével a háromszéki gazdák több mint 1,2 millió euró támogatástól esnek el.

A „bezzeg Románia” árny­oldalai. Egy sor statisztikai adat bizonyítja, hogy a hazai gyors fejlődés megtorpant. Átfogó makrogazdasági elemzésünkből egyetlen adatot emelünk ki: Romániában a GDP-arányos államadósság 2025 első negyedévének végére 55,8 százalékra (998,196 milliárd lejre) nőtt a tavalyi negyedik negyedévi 54,8 százalékról (963,941 milliárd lejről), illetve a 2024 első negyedévi 51,7 százalékról (845,528 milliárd lejről).

Vámmegállapodás. Az EU megállapodott az Egyesült Államokkal egy egységes, 15 százalékos vámtételben az EU-export túlnyomó többségére vonatkozóan – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután Skóciában Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett.

Székelyföld-imázs. A tusványosi szabadegyetem keretében a Székelyföld-imázs építésének lehetőségeit, eredményeit és kudarcait járták körül a szakértők. Lehet és kell is ilyen imázst építeni, hiszen mind a két támogatásra érdemes kiemelt ágazat, a mezőgazdaság és a turizmus kiegészítik egymást és igényli, sőt, megköveteli ezt a megközelítést. Előrelépésre azonban – a megszorítások időszakában – aligha lehet számítani.

Augusztus

Infláció. Júliusban 7,84 százalékra nőtt az éves infláció Romániában a júniusi 5,7 százalékról, szeptemberben várhatóan 9,6–9,7 százalékon tetőzik, és az év végéig valószínűleg 9 százalék fölött marad – közölte a Román Nemzeti Bank kormányzója.

Helyi fejlesztés. Bemutattuk a csernátoni Csáki család mezőgazdasági tevékenységét. Az 1992-ben indult vállalkozás más gazdákkal közösen hozott létre szövetkezetet, és a társulási formának köszönhetően már több sikeres pályázaton nyert támogatást, legutóbb egy több mint kétszázezer eurós fejlesztésre.

Tüntetés. Négy szakszervezeti tömörülés közel száz háromszéki tagja vonult a megyei kormányhivatal sepsiszentgyörgyi székháza elé, hogy kifejezzék tiltakozásukat az országos megszorító intézkedéseknek a közszférában dolgozókat érintő hatásai ellen.

Magánnyugdíjak. Elfogadta a kormány a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet, amely megszüntetné a lehetőséget a teljes megtakarítás egy összegben való felvételére. A jogszabály idén lépett életbe.

Nincs fejlődés. Közzétette a háromszéki vállalatok 2024-re vonatkozó összesített mérlegadatait a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A sarokszámok azt mutatják, hogy helyben topogásról lehet beszélni. 2024-ben összesen 5570 vállalat nyújtotta be mérlegét, ez 97-tel több, mint egy évvel korábban. A vállalatok forgalma 2024-ben 8,12 százalékkal nőtt 2023-hoz képest (számszerűen 10,98 milliárd lejről 11,87 milliárd lejre). A bruttó nyereség 11,03 százalékkal volt kisebb, mint egy évvel korábban, ugyanakkor közel háromszáz fővel csökkent az alkalmazottak száma.