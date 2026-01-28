Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Uniós beruházások KovásznánVersenyfutás a június 30-i határidővel

2026. január 28., szerda, Közélet

A fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium január 19-én levélben értesítette a nemzeti helyreállítási terv (PNRR) révén finanszírozott beruházások kedvezményezettjeit, hogy az általa kezelt projektek végső lezárási határideje 2026 második negyedéve, ami nem hosszabbítható meg. A tárca szerint valamennyi, a finanszírozási szerződés végrehajtásához és lezárásához szükséges tevékenységet legkésőbb 2026. június 30-ig be kell fejezni. A határidő több kovásznai beruházást is érint.

  • A kovásznai városháza felújítás alatt – a tetőszerkezet cseréje is folyamatban van. A szerző felvételei
    A kovásznai városháza felújítás alatt – a tetőszerkezet cseréje is folyamatban van. A szerző felvételei

A minisztérium az általa kezelt és az európai uniós finanszírozású beruházások esetében arra kéri a kedvezményezetteket, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a vállalt határidők tartása érdekében, és időben hozzák meg az esetleges csúszások elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. A dokumentumban hangsúlyozzák: a határidő az Európai Unió Tanácsának végrehajtási határozatában rögzített feltételekből következik, ezért annak módosítására nincs lehetőség.

A címzettek között szerepel Kovászna város önkormányzata is, hiszen ez a határidő a városban több beruházást is érint. Ezzel kapcsolatban Gyerő József polgármester érdeklődésünkre elmondta: a fürdőváros önkormányzata több PNRR-beruházást is futtat, ezek többsége kivitelezés alatt áll, és úgy látja, a június 30-ig vállalt határidő jó eséllyel teljesíthető. A folyamatban lévő projektek között kerékpárút-építés, iskolafelújítások, szolgálati lakások kialakítása, közintézmény energetikai korszerűsítése, valamint elektromosautó-töltőállomások telepítése is szerepel, ugyanakkor egyes munkálatoknál műszaki nehézségek, máshol pedig elhúzódó közbeszerzési eljárások lassítják az előrehaladást.

Gyerő József elmondta, hogy a Penny nagyáruháztól az állomás irányába tartó kerékpárút kivitelezése jól halad, a munkálatok előrehaladott állapotban vannak, és jelenleg nem látnak olyan problémát, amely veszélyeztetné a befejezést.

A már lezárt beruházások közé tartozik az okoskukák telepítése, amely a PNRR egyik korábbi projektjeként már megvalósult. Szintén jelentős előrehaladás tapasztalható a Kőrösi-líceum két nagy épületének felújításánál. A polgármester szerint a B szárnyat gyakorlatilag elkészítették, már csak épületgépészeti és kisebb kiegészítő munkák vannak hátra, miközben az A épületben jelenleg ablakcserék és belső munkálatok zajlanak.

 

A Kőrösi Csoma Sándor Líceum udvarán elhelyezett konténerosztályok (jobbról): a diákok ezekben tanulnak ideiglenesen, amíg az Európai Unió finanszírozásával zajló energetikai felújítási munkálatok tartanak

 

Uniós pénzből építenek szolgálati lakást az Akác utcában az egészségügyi és oktatási intézmények dolgozóinak: itt az alap már elkészült, a moduláris szerkezet felállítása folyamatban van, a városvezetés pedig bízik abban, hogy ez a beruházás is időben zárulhat.

Bonyolultabb a helyzet a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítása körül, amely az eredeti ütemtervhez képest késésben van. A kivitelezés során ugyanis olyan, előre nem látott műszaki problémák merültek fel, mint a teljes gerendázat cseréje vagy instabil falrészek visszabontása. A tetőszerkezet átépítése jelenleg is zajlik, a belső munkálatok azonban még nem kezdődhettek el. A polgármester hangsúlyozta: több olyan kiegészítő beavatkozásra is szükség van, amelyeket a város saját forrásból finanszíroz, mivel nem tartoznak a PNRR-támogatás körébe. Ennek ellenére abban bízik, hogy a kivitelező felgyorsítja a munkát, és június végéig itt is sikerül pontot tenni a beruházás végére.

A legnagyobb veszélyben az elektromosautó-töltőállomások telepítését illető beruházás van. Ezt a projektet eredetileg az egyik iskola energetikai korszerűsítésével együtt pályázták, később azonban a különböző kivitelezők miatt szétválasztották. A közbeszerzési eljárás során több óvás és fellebbezés érkezett, emiatt a dokumentációt többször módosítani kellett, és az eljárás elhúzódott. Gyerő József szerint az adminisztratív „pingpong” és az esetleges bírósági eljárások késleltetik a szerződéskötést, így ez az egyetlen beruházás, amely valóban veszélybe kerülhet, ha nem sikerül rövid időn belül lezárni a jogi vitákat. A polgármester ugyanakkor itt is reménykedik abban, hogy a június 30-i határidő tartható lesz.

A PNRR-listán szerepel a vajnafalvi Avram Iancu Elemi Iskola épületének korszerűsítése is, amely szintén kivitelezési szakaszban van. A városvezető hangsúlyozta: egyetlen projektet sem engedtek el, a hivatal munkatársai folyamatosan dolgoznak az előrehaladáson, és a képviselő-testület rendre megszavazza a szükséges önrészeket és az el nem számolható költségek fedezetét. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy bár a beruházásokat európai uniós forrásból finanszírozzák – ezért a kormányzati megszorítások közvetlenül nem érintik őket –, a helyi költségvetésnek így is jelentős terheket kell vállalnia. Az önrészeket és a többletmunkák költségeit helyi adóbevételekből, illetve korábban megkötött hitelszerződés alapján biztosítják. Tavaly ráadásul az állami kifizetések akadozása miatt az önkormányzat több esetben saját forrásból előfinanszírozta a kivitelezők számláit, majd később kapta vissza az összegeket az államtól.

Gyerő József polgármester szerint a projektek sikeres lezárása most elsősorban a kivitelezőkön múlik, az önkormányzat a pénzügyi és adminisztratív hátteret igyekszik biztosítani. Mint fogalmazott, a hivatal és a kivitelezők között megvan az összhang, ami alapvető feltétele annak, hogy a PNRR-­beruházások többsége határidőre elkészüljön.

