Esztelneken is nőttek az adók

Folytatjuk a kézdiszéki települések adókörképét, ezúttal Esztelneken érdeklődtünk. Salamon Balázs polgármester szerint a helyi tanács azt a minimumot szavazta meg, ami a Hivatalos Közlönyben megjelent.

Salamon Balázs polgármester saját példájával vágott bele a helyzet ismertetésébe: 2200 köbcentis, 2009-es évjáratú gépkocsija van, annak az adója például száz lejjel csökkent a tavalyihoz képest. „Nem csak ebben az esetben csökkent az adó: nálunk sok a régi, U 650-es típusú traktor, azok adója is jelentősen csökkent” – mondotta az elöljáró, aki hozzátette: összességében nőttek az adók a kormány előírásai miatt, de a helyi tanács a maga részéről semmit nem emelt a kötelezőn kívül. „A községekben az ingatlanadó úgy nézett ki, hogy egy 150 négyzetméteres faház évi adója száz lej körül volt, ez most lett durván kétszáz, miután a kormány megemelte a beépített terület értékét, illetve hozzáadta a hetvenszázalékos emelést, kiegészítve az infláció értékével” – magyarázza a számítás mikéntjét Salamon Balázs.

A legelterjedtebb gépkocsik esetében is példákat kértünk. Így például egy Euro 3-as besorolású 1,6-os gépkocsi adója 237,6 lej. Euro 4 besorolás esetén valamennyit csökken, 228 lej. Ugyan Esztelneken ritka, hogy 2600–3000 köbcentis autókkal furikázzanak az emberek, de erre is néztünk példát. Egy 3000 köbcentis motorral felszerelt személyautó után Euro 3-as besorolás esetén évente 2743,5 lejt kell befizetni az önkormányzat kasszájába, míg Euro 4-es kategóriában ugyanez az összeg 2592 lejre mérséklődik.

Ami a területeket illeti: a településen A körzetben egy hektár szántó éves adója 75 lej, ez B besorolás esetén 56 lej, míg C-ben 51 lej. Legelőknél az adó a korábban említett kategóriák szerint 56, 51, illetve 41 lej hektáronként.