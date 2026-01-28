Döntés előtt az újabb reformcsomag

A kormánykoalíció a hét végéig dönt arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot – jelentette ki tegnap Ilie Bolojan.

Az RFI-nek nyilatkozva a miniszterelnök emlékeztetett, két mód van erre: a kormány vagy felelősséget vállal a parlamentben a két törvénytervezetért, vagy elfogadja azokat sürgősségi rendelettel. Erről a hét végéig döntés születik – hangsúlyozta. Megemlítette ugyanakkor, hogy a két törvénytervezet fontos a 2026-os állami költségvetés tervezetének előkészítéséhez, figyelembe véve, hogy a kormány a GDP 6,2–6,3 százalékára akarja visszaszorítani a költségvetési deficitet.

A sürgősségi rendelettel való elfogadás nagyon gyors megoldás, viszont fennáll annak kockázata, hogy a parlamentben módosul a tervezet. A felelősségvállalás ezt kiküszöböli, azonban ez az eljárás eltarthat két-három hétig, sőt, tovább is, figyelembe véve, hogy meg lehet támadni az alkotmánybíróságon. „És látjuk, mi történik a bírák és ügyészek különnyugdíjának törvényével. Az alkotmánybíróság sorozatos halasztásai miatt sajnos kockáztatjuk a több mint 200 millió euró elvesztését a PNRR-mérföldkő teljesítésének kudarca miatt” – magyarázta Bolojan.

Feltételt szab a PSD

A Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu hétfő este a România TV-nek úgy nyilatkozott, nem fogja elfogadni, hogy a kormány külön-külön vállaljon felelősséget a parlamentben a közigazgatási csomagért és a gazdaságélénkítő intézkedéscsomagért, bár a koalícióban kísérlet történt a két csomag szétválasztására. Leszögezte, a hét eleji koalíciós ülésen világosan kifejtette: a PSD semmilyen körülmények között nem mond le az általa javasolt gazdaságélénkítő intézkedéscsomagról, és ezt az álláspontot támogatta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is. Hangsúlyozta, a gazdaságélénkítő csomag rendkívül fontos a szociáldemokratáknak, és elengedhetetlen, ha a partnerek azt akarják, hogy a PSD a koalícióban maradjon. Kiemelte: a deficitcsökkentést nem csupán megszorításokkal és költségcsökkentésekkel kell megoldani, hanem gazdaságélénkítő intézkedésekkel is.

Alapvető a stabilitás

Az RFI-nek nyilatkozva Ilie Bolojan arról is beszélt, hogy nem lehet fejlődést elérni és nem lehet növelni a kormány bizalmi szintjét, ha a koalícióban nincs stabilitás. És nem túl kényelmes, hogy a négy koalíciós párt között alapvetően is konfliktusok vannak, de néhányuk ellenzéki szerepet akar játszani a kormányon belül – mutatott rá a kormányfő. Hozzátette: emberi szempontból sem „nagyon kényelmes” olyan emberekkel tárgyalni, akik a megbeszéléseken „teljesen racionálisan viselkednek”, de aztán a televízióban vagy nyilvános nyilatkozataikban „teljesen más” a magatartásuk. Ő eddig megpróbálta nem „szítani” ezeket a konfliktusokat, és a gazdasági problémák megoldására koncentrált, azonban az világos, hogy ez az együttműködés, amelyben mindennapos a bírálat és a felelősségtől való menekülés, nem kedvez azoknak, akik részt vesznek benne, és nem is járul hozzá az ország stabilitásának pozitív megítéléséhez – szögezte le.

Bolojan úgy vélte, a bizonyos határt túllépő támadások nemcsak a koalíció stabilitásának megítélésére és a kormány eredményeire vannak kihatással, hanem a miniszterek munkájára is. Arra a kérdésre, hogy ilyen körülmények között kizárja-e egy kisebbségi kormány alakításának eshetőségét, Bolojan azt válaszolta: az országnak stabilitásra, előrelátható politikára és a pártok részéről felelős hozzáállásra van szüksége. „Politikai válság idején már voltak kisebbségi kormányok. Nem zárkózom el attól, hogy ilyen helyzetek ismét előfordulhatnak, de úgy vélem, hazánk számára kívánatos a politikai stabilitás, a kiszámítható politika és a politikai pártok felelősségteljes magatartása” – fogalmazott. Megemlítette, hogy tegnap reggel a Fitch nemzetközi hitelminősítő képviselőivel találkozott, és ennek kapcsán figyelmeztetett, hogy az ország besorolását illetően a kormány stabilitása az egyik legfontosabb tényező.