Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Milliárdok haderőfejlesztésre

2026. január 28., szerda, Belföld

Románia több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből, a beszerzendő harci eszközök listáját hétfőn ismertette Radu Miruță védelmi miniszter.

  • Fotó: Facebook / Radu Miruță
    Fotó: Facebook / Radu Miruță

A lehívható összegből 4,2 milliárd eurót Románia arra fordít, hogy néhány éven belül megteremtse a gyorsforgalmi összeköttetést Ukrajnával, illetve Moldovával, 2,8 milliárd eurót pedig a belügyminisztérium fog elkölteni nemzetbiztonsági és polgári védelmi célokra.

Miruță kifejtette: a védelmi minisztérium korábbi, drágább finanszírozású haderőfejlesztési terveiből emelt át projekteket az SAFE keretében megvalósítandó nemzeti beruházási tervébe, amelyet az elsők között hagyott jóvá az Európai Bizottság. Kifejezte reményét, hogy ezáltal a romániai védelmi ipart is sikerült „zsibbadtságából” kirángatni, és az ország védelmét szolgáló legkorszerűbb haditechnikát fogják gyártani azokban a kihalt csarnokokban is, amelyeket az utóbbi években növényzet lepett el.

A sajtóértekezleten bemutatott 21 beszerzési program közül tízet Románia más uniós tagállamokkal közösen bonyolít le. A védelmi miniszter kiemelte: Franciaországgal és más tagállamokkal közös beszerzés keretében vásárolnak 231 hordozható Mistral föld-levegő rakétarendszert (erről már novemberben aláírták a megállapodást), 12 H225-ös szállító helikoptert és 12 közép-hatótávolságú radart, míg Németországgal közösen a légelhárító rendszerek és légvédelmi irányító berendezések beszerzésé+t végzik.

A lista legnagyobb, 2,98 milliárd eurós tétele 298 harckocsi beszerzésére vonatkozik, 761 millió eurót pedig 139 Piranha 5-ös páncélozott csapatszállító beszerzésére fordít a szaktárca. Csaknem 440 millió eurót fordítanak 240 ezer NATO-szabványú gyalogsági fegyver, 207 millió eurót pedig hét tengerészeti rakétarendszer megvásárlására.

Románia az SAFE-hitelből venné meg 3,33 milliárd euróért azt a két nagyon rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert is, amelyek beszerzésére 2023 novemberében írta ki a tendert.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-28 08:00 Cikk megjelenítése: 143 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 79
szavazógép
2026-01-28: Belföld - :

Döntés előtt az újabb reformcsomag

A kormánykoalíció a hét végéig dönt arról, hogy milyen módon terjeszti elő elfogadásra a helyi és központi közigazgatásról szóló, valamint a gazdaságélénkítő intézkedéseket tartalmazó csomagot – jelentette ki tegnap Ilie Bolojan.
2026-01-28: Belföld - :

Autonómiafórum Nagyváradon

Az autonómia szükségességéről és időszerűségéről szervez fórumot az Erdélyi Nemzeti Tanács (EMNT) pénteken Nagyváradon.
rel="noreferrer"