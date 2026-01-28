Milliárdok haderőfejlesztésre

Románia több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből, a beszerzendő harci eszközök listáját hétfőn ismertette Radu Miruță védelmi miniszter.

A lehívható összegből 4,2 milliárd eurót Románia arra fordít, hogy néhány éven belül megteremtse a gyorsforgalmi összeköttetést Ukrajnával, illetve Moldovával, 2,8 milliárd eurót pedig a belügyminisztérium fog elkölteni nemzetbiztonsági és polgári védelmi célokra.

Miruță kifejtette: a védelmi minisztérium korábbi, drágább finanszírozású haderőfejlesztési terveiből emelt át projekteket az SAFE keretében megvalósítandó nemzeti beruházási tervébe, amelyet az elsők között hagyott jóvá az Európai Bizottság. Kifejezte reményét, hogy ezáltal a romániai védelmi ipart is sikerült „zsibbadtságából” kirángatni, és az ország védelmét szolgáló legkorszerűbb haditechnikát fogják gyártani azokban a kihalt csarnokokban is, amelyeket az utóbbi években növényzet lepett el.

A sajtóértekezleten bemutatott 21 beszerzési program közül tízet Románia más uniós tagállamokkal közösen bonyolít le. A védelmi miniszter kiemelte: Franciaországgal és más tagállamokkal közös beszerzés keretében vásárolnak 231 hordozható Mistral föld-levegő rakétarendszert (erről már novemberben aláírták a megállapodást), 12 H225-ös szállító helikoptert és 12 közép-hatótávolságú radart, míg Németországgal közösen a légelhárító rendszerek és légvédelmi irányító berendezések beszerzésé+t végzik.

A lista legnagyobb, 2,98 milliárd eurós tétele 298 harckocsi beszerzésére vonatkozik, 761 millió eurót pedig 139 Piranha 5-ös páncélozott csapatszállító beszerzésére fordít a szaktárca. Csaknem 440 millió eurót fordítanak 240 ezer NATO-szabványú gyalogsági fegyver, 207 millió eurót pedig hét tengerészeti rakétarendszer megvásárlására.

Románia az SAFE-hitelből venné meg 3,33 milliárd euróért azt a két nagyon rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert is, amelyek beszerzésére 2023 novemberében írta ki a tendert.