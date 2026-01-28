Autonómiafórum Nagyváradon

A rendezvényen az autonómiamozgalmat támogató erdélyi magyar politikusok mellett politológusok, egyetemi oktatók is részt vesznek. Mint azt a szervezők felidézték, az EMNT tavaly márciusban tartott küldöttgyűlése egyben autonómiafórum is volt. Ezen a küldöttek „egybehangzóan állapították meg, hogy az önrendelkezés ügye kritikus helyzetbe került, ugyanakkor kimondták: nem szabad veszendőbe hagyni az autonómiaküzdelembe fektetett szellemi, anyagi és politikai tőkét” – mutattak rá. A szervezet tagjai ekkor megállapították, hogy „az EMNT-nek továbbra is vállalnia kell a békés eszközökkel folytatott önrendelkezési harc képviseletét annak érdekében, hogy az erdélyi magyarok ezen főbenjáró, évszázados eszmei és politikai törekvését napirenden tartsák”. Ennek szellemében szervezik meg a pénteki fórumot, amelyen Tőkés László, az EMNT elnöke tart nyitóbeszédet.

Az autonómia szükségességéről és időszerűségéről szervez fórumot az Erdélyi Nemzeti Tanács (EMNT) pénteken Nagyváradon.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.