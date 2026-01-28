Magas költségvetési hiány

A GDP-arányos költségvetési hiány az egy évvel korábbi 8,65 százalékról 7,65 százalékra csökkent. Ez meghaladja a 2025-ös költségvetés tervezetének elkészítésekor várt 7,04 százalékot, azonban elmarad a büdzsé tavaly szeptemberi kiigazításakor prognosztizált 8,4 százaléktól. A kormányzati bevételek 15,3 százalékkal 662,70 milliárd lejre emelkedtek, miközben a kiadások 11,2 százalékkal 808,73 milliárd lejre nőttek. Az uniós támogatások 75,9 milliárd lejt tettek ki, ami minden idők legnagyobb értéke. „Sikerült 1 százalékponttal csökkentenünk a deficitet. (…) Ha az év utolsó hónapjaiban nem tartottuk volna szigorú ellenőrzés alatt a kiadásokat, azt kockáztattuk volna, hogy nem teszünk eleget az Európai Bizottság felé vállalt 8,4 százalékos deficitcélnak, veszélyeztetve az ország gazdasági stabilitását” – nyilatkozta Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Minden idők második legnagyobb költségvetési hiányát jegyezte tavaly a pénzügyminisztérium, mint azt tegnap közölték, 146,03 milliárd lejes deficittel zárta a 2025-ös évet a központi költségvetés.

