Trump Minnesotába küldi különmegbízottját

Minnesotába küldi a határokért és kitoloncolásokért felelős különmegbízottját az amerikai elnök, hogy személyesen felügyelje a hatóság munkáját. Donald Trump ezt közösségi oldalán jelentette be hétfőn. Lapértesülések szerint ugyanakkor Trump várhatóan lecseréli az amerikai határőrség parancsnokát, Gregory Bovinót, visszarendelik Minnesottából, majd nyugdíjazzák.

Az elnök közölte, hogy hétfőn telefonon beszélt Tim Walz-cal, Minnesota állam demokrata párti kormányzójával azt követően, hogy szombaton egy határőrségi ügynök lelőtte a 37 éves Alex Prettit, aki a szövetségi kormány állítása szerint lőfegyverrel a birtokában akadályozott egy bevándorlási intézkedést. Donald Trump a Truth Social-oldalán megjelent bejegyzésében „nagyon jónak” minősítette a telefonhívást, és azt írta, hogy Tim Walz együttműködést kérve fordult hozzá. Az elnök tájékoztatása szerint azt mondta a kormányzónak, hogy a szövetségi kormány bűnözőket keres, és azokat kívánja őrizetbe venni. „A kormányzó – nagyon tiszteletteljesen – megértette ezt, és a közeli jövőben beszélni fogok még vele” – írta Donald Trump.

Minnesota kormányzói hivatala közleményében „produktívnak” nevezte a kormányzó és az elnök egyeztetését, amivel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Tim Walz pártatlan vizsgálatot kért azoknak a lövöldözéseknek az ügyében, amelyekben szövetségi ügynökök érintettek. Ezenkívül azt szorgalmazta, hogy az állam bűnügyi nyomozó hivatala kapjon szerepet a vizsgálatban.

Várhatóan leváltják Gregory („Greg”) Bovinót az amerikai határőrség (USBP) „főparancsnoki” posztjáról – tudta meg a The Atlantic című hírlap az ügyre rálátó forrásoktól, írja összeállításában a hirado.hu. Az elmúlt hét hónapban Greg Bovino volt a demokraták által irányított városokban végrehajtott bevándorlási razziák nyilvános arca, miután Kristi Noem belbiztonsági miniszter és más tisztségviselők „főparancsnokként” kezdték el emlegetni őt – emlékeztetett a The Atlantic. Bovino egyfajta „sztárrá” vált: saját filmes stábjával bejárta az országot, és a közösségi médiát használta, hogy visszavágjon a demokrata politikusoknak és az online kritikusoknak. A lap szerint azonban a határvédelemben és vámellenőrzésben dolgozó, magas beosztású tisztviselők nem nézték jó szemmel a ténykedését, mivel Bovino a parancsnoki láncon kívül ténykedett, gyakorlatilag egyfajta politikai szereplőként. Minneapolisban is Bovino volt eddig a szövetségi kormányzat szóvivője: napi sajtótájékoztatókat szervezett, ahol megvédte az ügynököket, miközben a tüntetőket és a helyi tisztviselőket okolta az erőszakos cselekmények miatt – írja a hirado.hu.