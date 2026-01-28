Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Trump Minnesotába küldi különmegbízottját

2026. január 28., szerda, Világfigyelő

Minnesotába küldi a határokért és kitoloncolásokért felelős különmegbízottját az amerikai elnök, hogy személyesen felügyelje a hatóság munkáját. Donald Trump ezt közösségi oldalán jelentette be hétfőn. Lapértesülések szerint ugyanakkor Trump várhatóan lecseréli az amerikai határőrség parancsnokát, Gregory Bovinót, visszarendelik Minnesottából, majd nyugdíjazzák.

    Fotó: President Donald J. Trump

Az elnök közölte, hogy hétfőn telefonon beszélt Tim Walz-cal, Minnesota állam demokrata párti kormányzójával azt követően, hogy szombaton egy határőrségi ügynök lelőtte a 37 éves Alex Prettit, aki a szövetségi kormány állítása szerint lőfegyverrel a birtokában akadályozott egy bevándorlási intézkedést. Donald Trump a Truth Social-oldalán megjelent bejegyzésében „nagyon jónak” minősítette a telefonhívást, és azt írta, hogy Tim Walz együttműködést kérve fordult hozzá. Az elnök tájékoztatása szerint azt mondta a kormányzónak, hogy a szövetségi kormány bűnözőket keres, és azokat kívánja őrizetbe venni. „A kormányzó – nagyon tiszteletteljesen – megértette ezt, és a közeli jövőben beszélni fogok még vele” – írta Donald Trump.

Minnesota kormányzói hivatala közleményében „produktívnak” nevezte a kormányzó és az elnök egyeztetését, amivel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Tim Walz pártatlan vizsgálatot kért azoknak a lövöldözéseknek az ügyében, amelyekben szövetségi ügynökök érintettek. Ezenkívül azt szorgalmazta, hogy az állam bűnügyi nyomozó hivatala kapjon szerepet a vizsgálatban.

Várhatóan leváltják Gregory („Greg”) Bovinót az amerikai határőrség (USBP) „főparancsnoki” posztjáról – tudta meg a The Atlantic című hírlap az ügyre rálátó forrásoktól, írja összeállításában a hirado.hu. Az elmúlt hét hónapban Greg Bovino volt a demokraták által irányított városokban végrehajtott bevándorlási razziák nyilvános arca, miután Kristi Noem belbiztonsági miniszter és más tisztségviselők „főparancsnokként” kezdték el emlegetni őt – emlékeztetett a The Atlantic. Bovino egyfajta „sztárrá” vált: saját filmes stábjával bejárta az országot, és a közösségi médiát használta, hogy visszavágjon a demokrata politikusoknak és az online kritikusoknak. A lap szerint azonban a határvédelemben és vámellenőrzésben dolgozó, magas beosztású tisztviselők nem nézték jó szemmel a ténykedését, mivel Bovino a parancsnoki láncon kívül ténykedett, gyakorlatilag egyfajta politikai szereplőként. Minneapolisban is Bovino volt eddig a szövetségi kormányzat szóvivője: napi sajtótájékoztatókat szervezett, ahol megvédte az ügynököket, miközben a tüntetőket és a helyi tisztviselőket okolta az erőszakos cselekmények miatt – írja a hirado.hu.

