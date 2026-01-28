Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásával angiográfiás laboratóriumot alakítanak ki a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórházban. A közel 5,3 millió lejes beruházás lehetővé teszi a kritikus szívbetegek korszerű, helyben történő ellátását, valamint intervencionális kardiológiai beavatkozások bevezetését.

Az an­giográf beszerzésével a kórház kardiológusai rendelkezni fognak azzal, amit az orvosi szaknyelv a „kritikus szívbetegek ellátó- és megfigyelőegységének” nevez. Ez magában foglalja egy olyan labor létrehozását, ahol koszorúér-vizsgálatokat végeznek, és szükség esetén sztenteket ültetnek be. A projekt összértéke mintegy 5,27 millió lej, amelyből 5,16 millió lej vissza nem térítendő támogatás, a kórház saját hozzájárulása pedig 105,4 ezer lej.

A kórház menedzsere, Monica Sporea szerint a beruházás egy régóta előkészített projekt, amelyen csapatként dolgoztak. A közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van, számos műszaki és szakmai feltételt szabtak meg annak érdekében, hogy csúcskategóriás, az ország legmodernebbjei közé tartozó berendezést szerezhessenek be.

Jelenleg a kórházban két szakorvos rendelkezik intervencionális kardiológiai kompetenciával: dr. Benedek Edvin főorvos és dr. Rápolti Emese főorvos, a kórház orvosigazgatója. Képesítésüket mindketten prof. dr. Benedek Imre mentorálásával a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikán szerezték. Emellett további orvosok és középfokú egészségügyi személyzet képzése is folyamatban van. A tervek szerint 2026 végére minden készen áll majd mind az eszközök, mind az orvosi csapat tekintetében. Amint az új eljárások alkalmazhatóvá válnak, a kórház szerződést köt az egészségbiztosítási pénztárral, így a biztosított betegek ellátását megtérítik.

Amint dr. Benedek Edvin főorvos tájékoztatott: az angiográfia olyan érfestéses vizsgálat, amelynek során az artériákat kontraszt­anyaggal festik meg, így az erek belseje láthatóvá válik, és felismerhetők az esetleges sérülések, aneurizmák, vérrögök, szűkületek, érelmeszesedés, valamint egyéb éren belüli elváltozások. Hozzátette: az an­giográfia röntgensugarakat alkalmazó képalkotó eljárás, amely a perifériás erek és a szív koszorúereinek megjelenítésére szolgál. Rámutatott, hogy ez a leggyakrabban alkalmazott minimálisan invazív módszer a szív artériás keringésének feltérképezésére, mivel pontos képet ad arról, hogy érintettek-e a koszorúerek, milyen mértékű a szűkület, és milyen megoldás szükséges a vérkeringés helyreállítására.

A koszorúér-angioplasztikáról szólva hangsúlyozta: a beavatkozás során a meszesedés, koleszterinlerakódás vagy vérrög miatt beszűkült artériákat tágítják ki. Ennek legnagyobb előnye, hogy az érfestés közben talált jelentős szűkület azonnal kezelhető, így megelőzhető egy szívinfarktus vagy akár egy lábamputáció is. Az esetek többségében a koszorúér-szűkületek sztenttel vagy ballonos tágítással kezelhetők, ami gyorsabb felépülést, rövidebb kórházi tartózkodást és minimális fertőzésveszélyt jelent a bypassműtéthez képest.

„Egy katéterezőlabor a közösség számára életbiztosítást jelent. A katéterezés a kardiológiában a »gold standard«, vagyis a legmegbízhatóbb diagnosztikai és kezelési eljárás. Orvosi szempontból nagy koncentrációt és finommotoros készséget igényel – bár a beteg számára könnyebb beavatkozás, az orvos számára folyamatos szakmai kihívást jelent” – összegezte dr. Benedek Edvin, aki szerint a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház katéterezőberendezése és -felszerelése országos szinten is csúcstechnológiának fog számítani.

A kritikus szívbeteg olyan állapotot jelöl, amikor a szív működése életveszélyesen megromlik, mint például a szívelégtelenség, ahol a szív nem pumpál elég vért, vagy bizonyos veleszületett szívfejlődési rendellenességek, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, vagy a szívritmuszavarok, amelyek súlyos vérellátási problémákat okozhatnak, és azonnali orvosi kezelés nélkül súlyos szövődményekhez vagy halálhoz vezethetnek.

Mi is az azintervencionális kardiológiai beavakozás?

Az intervencionális kardiológiai beavatkozás egy minimálisan invazív eljárás, ahol vékony csöveket (katétereket) vezetnek be a szervezetbe az ereken keresztül a szív- és érrendszeri problémák diagnosztizálására és kezelésére, mint például a koszorúérblokkok tágítása vagy sztent beültetése, megkerülve a nyílt szívműtétet, így kisebb megterhelést jelent a páciensnek. (AI-alapú áttekintés)