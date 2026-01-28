A prefektúra szempontjából a helyi adók és illetékek mértéke miatt zajló tiltakozások nem tekinthetőek aggasztónak a társadalmi békét illetően, ezek a jelenségek a vélemény- és szólásszabadságba tökéletesen beilleszkednek – véli Ráduly István. Kovászna megye prefektusa tegnapi sajtóértekezletén beszélt arról is, hogy a megemelt adókról, illetékekről szóló határozatok miért nem kerülhettek hagyományos közvitára, illetve jelezte: az általa vezetett intézmény az adók mértékéről nem foglalhat állást, ők csak törvényességi szempontból vizsgálhatják az önkormányzati döntéseket.

Ráduly István újságírói felvetésre úgy fogalmazott: ebben a kérdésben valahol mindenkinek igaza van. Az emberek részéről jogos volt az elvárás, hogy az egész döntéshozatal átlátható legyen. A kormány viszont későn hozta meg a döntést a helyi adók és illetékeknél alkalmazandó sarokszámokról, az önkormányzatoknak nem volt idejük még 10 napos közvitát sem szervezni, nemhogy 30 naposat. Az adótörvénykönyv értelmében december 31-ig kötelező módon el kell fogadniuk a következő évre szóló adókat és illetékeket szabályozó határozatokat, a kormány idevágó sürgősségi rendelete viszont csak december utolsó hetében jelent meg. Ezzel magyarázható, hogy nem volt idő közvitára terjeszteni az önkormányzati határozatokat. Ráduly István továbbá elmondta, az adók végső szintjéről az önkormányzatok döntenek, a kormány csak a felső és alsó határokat szabja meg, illetve az általános kereteket. A prefektúrának ugyanakkor nincs hatásköre az adók és illetékek mértékét illetően, csak azt tudják vizsgálni, hogy a hatályban lévő törvényeknek, előírásoknak megfelelően történt-e a meghatározásuk.

Szintén a sajtó érdeklődésére Ráduly István a társadalmi békét illetően elmondta, az általa vezetett intézmény szempontjából az, hogy az emberek az utcán adnak hangot elégedetlenségüknek, nem tekinthető aggasztónak. Ráduly szerint a vélemény- és szólásszabadság azt is jelenti, hogy az emberek tiltakoznak, a normalitás jelének tekinthető ez is.

Ami a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak az adók mértékének mérsékléséről szóló döntését illeti, Ráduly István rámutatott, amíg nem kapják kézhez az erre vonatkozó határozatot, addig nem tudnak többet mondani, sem a prefektúra hatásköre szerint állást foglalni.