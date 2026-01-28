Ami nem kötelező, azzal a gyermekek szívesebben foglalkoznak, ráadásul maguk választhatják meg, mit szeretnének megtanulni, milyen művészeti ággal, hagyományokkal, a kultúra melyik területével ismerkednének – állítja a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola igazgatója. Szőke Zsolt a folyamatban lévő oktatásról és a közelebbről induló képzésekről beszélt lapunknak.

A kézdivásárhelyi közgazdász tavaly május óta irányítja a Művészeti és Népiskolát, versenyvizsgával elnyert mandátuma öt évre szól. Korábban a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületnél dolgozott, ahonnan szervezési tapasztalatokkal érkezett az említett intézményhez, bank- és pénzügyi ismereteit a brassói Transilvania Egyetemen szerezte.

Az iskola szerteágazó tevékenységének alappillére az oktatás, ezen belül az állandó, heti rendszerességgel tartott tanórák, de foglalkoznak időszakos felnőttképzéssel is. A tanév tíz hónapjában harmincöt szakon tartják az órákat, ebből legtöbb a hangszeres oktatás, ezenkívül néptáncra, népdalra, balettre, színjátszásra, rajzra, bútorfestésre járnak a gyermekek. Ebben a tanévben több mint hétszáz diákja van az említett köröknek, legtöbben Sepsiszentgyörgyön vesznek részt az oktatásban, de kihelyezett csoportok működnek Nagyajtán, Köpecen, Bibarcfalván, Bölönben, Vargyason, Bardocon, Nagybaconban, Kisbaconban, Négyfaluban, Kovásznán, Bodokon, Barátoson, Zágonban, Gelencén, Szitabodzán és Bodzafordulón. Az éves tandíj 500 és 900 lej között változik.

Az időszakos képzések közül igen sikeres a tiniséf­program 12–14 éves gyermekeknek, a felnőtteknél a fotóművészet, a szabás-varrás iránt nagy az érdeklődés, mindhárom területen indul közelebbről új tanfolyam, a helyeket már meghirdették. Szőke Zsolt elmondta, a tiniséfképzéssel az a szándékuk, hogy a gimnazista korosztályúak figyelmét ráirányítsák egy szakmára, ez esetben a főzésre, ezáltal nem ódzkodnak majd szakiskolába iratkozni, tudatosan választanak.

A Művészeti és Népiskola idei programjai között szerepel az iskolai bántalmazás témakörben tervezett érzékenyítő foglalkozássorozat, amelyet hat háromszéki iskolában fognak megtartani, a figyelemfelkeltő rajzokat, illusztrációkat az intézmény színis és rajzos tanítványai már elkészítették. A témában kétszáznegyven pedagógusnak tartanak felkészítőt.

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola Árkoson, Kommandón és a zabolai Csipkésben működtet szállásadó helyeket, a nyári táborokban főként – de nem csak – saját tanítványaikat fogadják, akik általában tanév végi előadásokon szoktak bemutatkozni a szülők, az érdeklődő közönség előtt. A ba­lett-tagozatosokkal már ezen a héten – szombaton és vasárnap – találkozhat a közönség, Diótörő című elő­adásukat a Háromszék Táncstúdióban játsszák. Akinek pedig kedve van farsangolni, várnak kicsiket és nagyokat, gyermekeket és felnőtteket február 6-án 17 órától a sepsiszentkirályi művelődési házba, az iskola és a Sic Art Egyesület közös szervezésében zajló „fonóba”, ahol élő zene mellett lesz tánctanítás, de szőni, nemezelni is lehet. (A Művészeti és Népiskola képzéseiről, programjairól az intézmény közösségi oldalán lehet bővebben tájékozódni.)