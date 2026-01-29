Manapság nem „divat” erényekről szónokolni, kevés a buzdítás arra, hogy erényeket műveljünk ki magunkban. Pedig az erények olyan belső tulajdonságok, érzések, s egyben olyan külső megnyilvánulások is, melyek az élet minőségét pozitívan befolyásolják, és nemcsak az erénnyel bíró személyre hatnak, hanem a környezetére is.

Az alázat egy szerény és tiszteletteljes attitűd, mely éppen a manapság „trendi” szokások ellentéte. Napjainkban az egyéni érvényesülni akarásból születő versengés és a közösségi média is azt szorgalmazza, hogy a győzelem, a dobogó csúcsa jelenti a mindent elsöprő boldogságot és dicsőséget. Bizonyos olvasatban ez a szemlélet azt sugallja, hogy mindenáron győzni kell, ami azt is jelenti, hogy mások „fölé” vagy „elé” kell megérkeznünk, ha „nyerni” akarunk. Pedig hasonló siker az alázat útján, az alázatosság erényének gyakorlásával is elérhető.

Az alázat valójában egy olyan belső erőt jelent, ami nem irányul senki ellen és megvéd(het) az esetleges kudarcok káros hatásától. Hiszen az alázat mély önismeretet feltételez, mert így tudok tisztában lenni saját képességeimmel, ami reális énképet és önértékelést ad, amikor minden (verseny)helyzetben a végkimeneteltől függetlenül – nyerés/vesztés –, tudatában vagyok saját érdememnek, értékemnek, és nem kerülök alá- vagy fölérendelési érzésekbe/viszonyokba.

Továbbá az alázat mint érzés arra is tanít, hogy a saját képességek felismerésén túl ezeket vállalni és megmutatni is szükségszerű, mert – mondhatni – ez „kötelező” ahhoz, hogy hozzájáruljunk környezetünk – és így a világ – jobbá tételéhez. Hiszen az alázattal együtt jár a szolgálat is, nem csak a személyes, hanem a közös jó érdekében is.

Az alázat mint viselkedés abban látszik meg, hogy nem irányítok, nem manipulálok másokat, gőgtől és fölényességtől mentesen viszonyulok környezetemhez. Továbbá nem tolakodva vagy erőszakosan igyekszem érvényre juttatni akaratomat, hanem tisztelettel és békességgel kapcsolódok másokhoz.

Napjainkban ezzel szemben leginkább az alázat hiányával találkozunk, amikor megalázás, lealázás, megszégyenítés, lekicsinylés történik. Pedig ha egymás tiszteletét, megbecsülését gyakorolnánk, egy ilyen – alázatos – magatartással, a közös jóért tett szolgálat által szebbé, teljesebbé válna életünk.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó

