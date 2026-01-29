Az illyefalvi kultúrotthonban szervezett tájékoztatón Benkő Árpád Jenő polgármester ismertette a legújabb fejleményeket, illetve felidézte az elmúlt három év történéseit. Az elöljáró emlékeztetett, hogy Illyefalvát 2022-ben kész tények elé állították, egy olyan nyomvonaltervvel jelentkezett az országos közúti infrastruktúra-fejlesztő társaság (CNAIR), mely alapján Aldobolyhoz és Illyefalvához is nagyon közel haladt volna el a majdani autópálya, és amely sok, jelenleg is használatban lévő termőterületet érintett volna hátrányosan. A tervrajz szerint a nyomvonal a Brassó megyei Vámoshidat is igen rosszul érintette volna, ezért tiltakozássorozat kezdődött: viharos falugyűlések, mezőgazdasági gépekkel való utcai felvonulás, petíciók, tüntetés Bukarestben. A tiltakozásokat követően folyamatosan követték a tanulmányt készítő terepen végzett munkáját is. Az ügy egy ideig leállt, majd tavaly több változás is történt. A pályaépítés átkerült a Országos Közúti Infrastruktúra Beruházási Társághoz. Benkő Árpád tavaly januárban kérdezett rá, hogy hol tart az autópálya ügye, a CNIR illetékesei arról értesítették: az addig ismert nyomvonal nagy valószínűséggel változni fog. Az egyik ok az volt, hogy Brassó megyében egy katonai dróntesztpálya kialakítását célzó beruházás miatt a nyomvonal Botfalu és Barcaszentpéter körzetében található szakaszát átrajzolták, az új tervek szerint az autópálya Prázsmár és Farkasvágó irányából, Kökösnél lép be Háromszékre.

Új változatok, egyeztetések

Májusban a CNIR képviselőivel és a tervezőkkel egyeztetés zajlott a megyei önkormányzatnál, ezt megelőzően derült ki, hogy Háromszéken Kököstől nyugatra haladt volna el az új nyomvonal, majd Illyefalva és a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor közigazgatási területén folytatódott volna, és két, az Olton átívelő híd megépítését is feltételezte. Benkő Árpád Jenő szerint már akkor jelezték, hogy az új nyomvonal továbbra is túl közel haladna a község településeihez, illetve nem logikusak és költséghatékonyak az egyes megoldások. Az egyeztetést követően a CNIR ősszel újabb nyomvonaltervekkel jelentkezett, ám ezek Kökös számára is nagyon előnytelenek voltak. Benkő Árpád Jenő szerint beigazolódott azon sejtésük, hogy a kökösi önkormányzat nem fogadja el sem ezt az elképzelést, sem a további nyomvonalterveket. Végül egy Kökösben megszervezett falugyűlésen megfogalmaztak egy olyan változatot, amelyet a helyiek is el tudtak fogadni, ezt továbbították a CNIR-nek. Benkő Árpád Jenő szerint kérésükre az állami társaság nekik is eljutatta a Kökös esetében tervezett nyomvonal-változtatásról szóló térképet, ők is megtették javaslataikat a CNIR irányába. Mintegy másfél héttel ezelőtt megérkezett az a változat, mely alapján nagyjából a két község közigazgatási határa mentén futna a majdani autópálya. A községvezető szerint Illyefalva közigazgatási területén mintegy 1,5–2 hektárnyi területet érint az új elképzelés. Felvetésére, hogy a jelenlévők elfogadhatónak találják-e ezt, igenlő választ kapott. Az elöljáró emlékeztetett: a legújabb változat tiszteletben tarja az elvárásaikat, nem halad túl közel a településekhez, illetve kevés termőterületet érint. A jelenlévők abbéli aggodalmuknak is hangot adtak, hogy a pályaépítés által érintett földtulajdonosok ismét alacsony kártérítéseket kapnak a kényszerkisajátítás során, amint történt az Sepsiszentgyörgy terelőútja esetében, ám erre a polgármester szerint érdembeli választ jelenleg nem tudnak adni, amint arra sem, hogy mikor kezdődik majd a tulajdonképpeni építkezés.

A legtűrhetőbb megoldás

Lapunk megkeresésére Silviu Tăraș, Kökös polgármestere elmondta, az összes nyomvonalváltozat közül, melyeket tavaly a CNIR bemutatott, az egyeztetések nyomán megrajzolt legutóbbi verzió a legelfogadhatóbb a község szempontjából. A Brassó megyei módosításokat követően felvázolt terv gyakorlatilag körforgalommá alakította volna Kökös községet, mondta, a 11-es, 12-es országút, illetve a vasút mellett negyedikként az autópálya „kerítette” volna be a települést, ráadásul a pálya belterületen, az emberek kertjében, a lakóövezethez nagyon közel haladt volna el. Mivel Kökösnek az egyik legkisebb a közigazgatási területe a megyében, ez a változat teljesen szétszabdalta volna a falu határát. Az elöljáró megerősítette, hogy falugyűlésen döntöttek arról, milyen ajánlattal forduljanak a CNIR-hez. A társaság végül ezt vette figyelembe. Illyefalva is rá kellett hogy bólintson, ez történt a keddi falugyűlésen. Ez a változat továbbra sem feltétlenül jó Kökös szempontjából – távolabb került ugyan a nyomvonal a településtől, de beltelkeken is áthalad majd a pálya; mivel sok volt a bizonytalanság, ez a telkek adásvételét is meg­akasztotta, a beruházásokat is, mert senki nem hajlandó befektetni olyan területbe, amelyet később az állam kisajátít. A polgármester annak kapcsán is szkeptikus, hogy a községre nézve mennyire lesz fejlesztő hatással a pálya közelsége. Azt is megemlítette, hogy várhatóan a kényszerkisajátítások során fizetett kártérítésekkel az érintettek elégedetlenek lesznek. Silviu Tăraș szerint a sorozatos módosítások nyomán már most is elmondható – bár még nem tudni, egyáltalán mikor épül meg –, hogy valószínűleg a világ legfurcsább autópályája lesz, a nyomvonalát tekintve mindenképp.