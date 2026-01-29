Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Távol még az euróövezeti csatlakozás

2026. január 29., csütörtök, Belföld

Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap Berlinben a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő emlékeztetett: Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül. Mint mondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2–6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy 2030-ig fokozatosan a 3 százalékos küszöb alá szorítja a hiányt.

Bolojan megjegyezte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között.

A miniszterelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az euróövezeti csatlakozás kérdése a 2028-as parlamenti választások egyik meghatározó témája lehet. Közlése szerint nem kizárt, hogy a politikai erők akkor olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban az EU- vagy a NATO-csatlakozás idején, amikor széles körű volt az egyetértés az ország stratégiai irányvonaláról.

 

A legfontosabb gazdasági partner

A Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ilie Bolojan arról is beszélt, hogy Németország Románia legfontosabb gazdasági partnere. Emlékeztetett, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom 2024-ben meghaladta a 42 milliárd eurót, és 2025-ben is hasonló szintre számítanak. A német befektetések értéke meghaladja a 18,5 milliárd eurót, Romániá­ban pedig több mint 10 ezer német tőkéjű vállalat működik, amelyek több mint 200 ezer román állampolgárt foglalkoztatnak. Közölte, hogy a német kancellárral folyatott megbeszélések középpontjában a beruházások növelése állt olyan stratégiai ágazatokban, mint az energiaipar, az ipar és a védelem, beleértve az uniós finanszírozási eszközök – köztük a SAFE hitel­program – felhasználását.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-29 08:00 Cikk megjelenítése: 168 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 155
szavazógép
2026-01-29: Belföld - :

Megemlékezni, tiltakozni hív az SZNT (A székely szabadság napja)

Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Izsák Balázs, a civil szervezet elnöke tegnapi mozgósító felhívásában rámutatott: a székely szabadság napja nem pusztán történelmi emléknap, a jelenlegi politikai helyzetben arról is szól, lesz-e beleszólása Székelyföldnek saját ügyeibe.
2026-01-29: Belföld - :

Kapkodás helyett átgondolt jogi keret (Csenei gyermekgyilkosság)

Az igazságügyi minisztérium nem kíván elhamarkodottan dönteni a büntethetőség alsó korhatárának esetleges módosításáról – jelentette ki tegnap Radu Marinescu.
rel="noreferrer"