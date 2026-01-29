Távol még az euróövezeti csatlakozás

Románia euróövezeti csatlakozása addig nem kerülhet napirendre, amíg az ország nem csökkenti tartósan a költségvetési hiányt a GDP 3 százaléka alá – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök tegnap Berlinben a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.

Újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő emlékeztetett: Románia az elmúlt években jelentős költségvetési hiányt halmozott fel, ezért az euró bevezetésének egyik alapfeltétele jelenleg nem teljesül. Mint mondta, az idei évre kitűzött deficitcél 6,2–6,3 százalék, a kormány pedig azt vállalta, hogy 2030-ig fokozatosan a 3 százalékos küszöb alá szorítja a hiányt.

Bolojan megjegyezte, hogy Bulgária már teljesíti az euróövezeti csatlakozás deficitre vonatkozó feltételeit, Románia azonban még nem, ezért az euró bevezetése jelenleg nem szerepel a kormány prioritásai között.

A miniszterelnök ugyanakkor úgy vélekedett, hogy az euróövezeti csatlakozás kérdése a 2028-as parlamenti választások egyik meghatározó témája lehet. Közlése szerint nem kizárt, hogy a politikai erők akkor olyan konszenzusra juthatnak, mint korábban az EU- vagy a NATO-csatlakozás idején, amikor széles körű volt az egyetértés az ország stratégiai irányvonaláról.

A legfontosabb gazdasági partner

A Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtótájékoztatóján tegnap Ilie Bolojan arról is beszélt, hogy Németország Románia legfontosabb gazdasági partnere. Emlékeztetett, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom 2024-ben meghaladta a 42 milliárd eurót, és 2025-ben is hasonló szintre számítanak. A német befektetések értéke meghaladja a 18,5 milliárd eurót, Romániá­ban pedig több mint 10 ezer német tőkéjű vállalat működik, amelyek több mint 200 ezer román állampolgárt foglalkoztatnak. Közölte, hogy a német kancellárral folyatott megbeszélések középpontjában a beruházások növelése állt olyan stratégiai ágazatokban, mint az energiaipar, az ipar és a védelem, beleértve az uniós finanszírozási eszközök – köztük a SAFE hitel­program – felhasználását.