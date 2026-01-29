Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csenei gyermekgyilkosságKapkodás helyett átgondolt jogi keret

2026. január 29., csütörtök, Belföld

Az igazságügyi minisztérium nem kíván elhamarkodottan dönteni a büntethetőség alsó korhatárának esetleges módosításáról – jelentette ki tegnap Radu Marinescu.

A parlamentben nyilatkozó igazságügyi miniszter kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a korhatár felülvizsgálatára létrehozott munkacsoport célja nem egy gyors törvénymódosítás előkészítése, hanem egy „átgondolt, stabil és hosszú távon is működő jogi keret” kidolgozása, amely az egész társadalom számára előnyös. A tárcavezető szerint egy kapkodva elfogadott törvényről utóbb kiderülhet, hogy kontraproduktív. „Nem húzzuk az időt, de a bizottságnak a társadalom hasznára váló, alapos munkát kell végeznie” – magyarázta a politikus.

Marinescu arra is felhívta a figyelmet, hogy a társadalom jelentősen átalakult, ami a kiskorúak fejlődésére is kihat. Szerinte a fiatalok egyre korábban jutnak hozzá információkhoz – sokszor káros, erőszakos tartalmakhoz – a közösségi médiában, ami negatívan hat a mentális fejlődésükre, és az érettebbé válásuk is gyorsabb. Ezért – mint mondta – indokolt szakmai alapon megvizsgálni, hogy szükséges-e a büntethetőség alsó korhatárának módosítása. Ezt majd a munkacsoportba bevont szakértők döntik el – tette hozzá.

 

Tüntetés Temesváron

Mintegy négyszáz diák és szülő tüntetett kedden a temesvári Opera téren, igazságot követelve a Temes megyei Csenében meg­gyilkolt 15 éves fiatalnak, Mariónak, akinek megölésében bűntárs volt egy 13 éves – jelenleg szabadlábon lévő – fiú is. A résztvevők azt kérték, hogy a parlament fogadja el az általuk „Mario-törvénynek” nevezett jogszabályt, amely csökkenti a súlyos bűncselekmények büntethetőségének jelenlegi alsó korhatárát. A „Mario-törvény” egy online petíció révén vált ismertté, amelyet néhány nap alatt csaknem 300 ezren írtak alá.

A tüntetők szerint elfogadhatatlan, hogy egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságban részt vevő kiskorú pusztán életkora miatt szabadlábon maradjon. Több szülő hangsúlyozta: biztonságot követelnek gyermekeik számára az iskolákban, ahol szerintük jelenleg zavartalan a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem.

A tiltakozáson megjelent fiatalok elmondták, hosszú ideje nem érzik magukat biztonságban sem az iskolákban, sem az utcán. Nyilatkozataik szerint gyakori az iskolai erőszak, a kábítószer-használat jelen van, az iskolapszichológusok pedig sok esetben inkább formális, mintsem valódi segítséget nyújtanak.

A csenei gyermekgyilkosságban érintett kiskorú a hatóságok szerint a „családja által választott lakóhelyen” tartózkodik, a Temes megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felügyelete alatt.

