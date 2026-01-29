Olcsóbb földgáz

George Niculescu tegnap kifejtette: ez azt bizonyítja, hogy a kilowattóránkénti 0,42 lejes ajánlatok komolytalanok, mert nem versenyképesek, és az ilyen árakat kínáló szolgáltatók valójában nem akarnak a földgázpiacon maradni. Az ANRE elnöke szerint április 1-je után zökkenőmentes lesz az átmenet a liberalizált gázpiacra. Ennek érdekében a hatóság kötelezte a gázszolgáltatókat, hogy március 2-áig tájékoztassák a fogyasztókat a szerződéses árakról, a szolgáltatóváltás lehetőségéről és a jogaikról. Hangsúlyozta: a szolgáltatóváltás ingyenes és 24 órán belül lebonyolítható. Arra biztatta a fogyasztókat, éljenek ezzel a lehetőséggel, ha a piacon kedvezőbb ajánlatot találnak. Emlékeztetett arra is, hogy az ANRE ellenőrzi a piacot, és szigorúan bírságolja a szabálytalanul eljáró szolgáltatókat.

Az Országos Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) elnöke szerint a földgáz jelenlegi kilowattóránkénti 0,31 lejes hatósági áránál alacsonyabb ajánlatok is elérhetők április elsejétől az intézmény ár-összehasonlító weboldalán: 0,30 lej/kWh.

