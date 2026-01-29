Újabb figyelemre méltó állatvédelmi és környezetbarát kezdeményezés valósult meg Kézdivásárhelyen: Forró Béla, a helyi kutya- és cicamenhely vezetője ezúttal használt gépjárműabroncsokból készített macskalakokat, amelyek egyrészt a kóbor cicák helyzetén javítanak, másrészt a hulladék újrahasznosítására is jó példát mutatnak.

Az újonnan elkészült macskalakok közül négyet már ki is helyeztek a város különböző pontjain, ott, ahol a lakók ezt kifejezetten kérték. Egy-egy macskalak került a Fecske utcába, a Hóvirág utcába, a Margaréta utcába, valamint az 1918. december 1. utcában található tömbházak mögötti területre. A lakók pozitívan fogadták az ötletet, hiszen a cicák így biztonságos, rendezett körülmények között találnak menedéket és élelmet.

Nem ez az első alkalom, hogy Forró Béla hasonló kezdeményezéssel próbálja enyhíteni a kóbor macskák jelentette problémákat. Korábban fából készült macskaetetőket és -lakokat helyeztek ki a város több pontján a Benji Állatvédő Egyesület közreműködésével. A 2024 novemberében indult program célja akkor is az volt, hogy a kóbor cicák etetése kulturált, higiénikus formában történjen, és ne a földre vagy alkalmi felületekre kihelyezett élelmiszer-maradékok jelentsenek megoldást.

Forró Béla elmondta: Kézdivásárhelyen sikerült rendezni a kóbor kutyák helyzetét, ugyanakkor a macskák száma egyre nő. Bár jelenlétük sokszor bosszúságot okoz – főként a hideg hónapokban, amikor a cicák előszeretettel húzódnak a meleg motorháztetőkre –, a macskák fontos szerepet töltenek be a rágcsálók visszaszorításában. A nem megfelelő etetés viszont komoly higiéniai és esztétikai problémákat eredményezhet.

A használt gumiabroncsból készült új macskalakok több szempontból is előrelépést jelentenek. Tartósak, ellenállnak az időjárás viszontagságainak, és egyúttal a környezetvédelem üzenetét is hordozzák azáltal, hogy a kidobásra ítélt anyagok új szerepet kaptak. A tapasztalatok szerint a cicák gyorsan alkalmazkodnak, és hamar felismerik azokat a helyeket, ahol rendszeres ellátásra számíthatnak.