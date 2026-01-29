A januárban leigazolt, ám erre a mérkőzésre játékjoggal nem rendelkező amerikai idegenlégiósok nélkül vágott neki mindkét csapat a rangadónak, az 5. percben pedig öt ponttal vezetett a Sepsi-SIC. A folytatásban a házigazda felzárkózott két pontra (10–12), viszont a negyed végén mi jobban össz­pontosítottunk, így kosarasaink előnyből várták a második felvonást (10–15). Ebben a játékrészben kezdett akadozni a zöld-fehérek játéka, ezáltal Cătălin Tănase lányai gyorsan közelítettek a mieinkre (20–21). A 16. percben Gabriela Irimia triplájával előnybe került a Târgoviște, amely négy ponttal meg is lépett (29–25). A nagyszünethez közeledve magára talált a sepsiszentgyörgyi gárda, amelynek sikerült visszavennie a vezetést, azonban húszpercnyi küzdelem után egyenlő volt a rangadó állása (32–32).

Az öltözőből egy határozottabb Sepsi-SIC jött ki, amely pillanatok alatt átvette a kezdeményezést, és nemes egyszerűséggel állva hagyta vendéglátóját. Csapatunk a 26. percben Domonique Davis büntetőivel már tízzel vezetett (36–46), a negyed végére pedig 16 pontra nőtt a különbség (38–54). A zárószakasz első öt percében kevés pont esett (41–56), de lassan megtört a kosárcsend, és ismét kiélezetté vált a küzdelem. A véghajrában a Târgoviște volt a jobb, a háromszéki együttes előnye kitartott, amely megdolgozott a 70–59 arányú diadalért. Ezzel a sikerrel Zoran Mikeš lányai nagy valószínűséggel az első helyen zárják a női kosárlabda Nemzeti Liga mostani kiírásának alapszakaszát. A hazaiaktól Irimia dupla duplával, azaz 20 ponttal és 13 lepattanóval fejezte be a találkozót, míg tőlünk a remek napot kifogó Mérész Beatrix 24 egységig jutott.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 11. forduló: Târgoviște–Sepsi-SIC 59–70 (12–15, 20–17, 6–22, 21–16).

Târgoviște, Ioan Valerian ISK Sportterme, mintegy 200 néző. Vezette: Vlad Potra, Alexandru Nicolae, Andrei Vizitiu. Târgoviște: Radulović 15, Nan 2, Irimia 20/6, Voica-Nagy 14/12, Manea 4 – Chivu, Nițescu, Păușan 4, Țîrîș. Edző: Cătălin Tănase. Sepsi-SIC: Davis 13, Armanu, Cătinean 6/3, Szabó 14/3, Mérész 24/3 – Holló, Mikes, Haranguș, Petrof 11/9, Ghiță 2. Edző: Zoran Mikeš.