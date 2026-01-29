A februári korosztályos Európa-bajnokságra készülő sepsiszentgyörgyi Török Panka (junior, -53 kg) és magyar válogatott csapattársa, Molnár Virág (U21, -55 kg) január 20. és 24. között Jordánia fővárosában, Ammánban vett részt ötnapos edzőtáborban, a küldöttséget a szintén háromszéki Vass Hunor edző vezette.
A felkészülés során a karatésok több alkalommal edzettek többek között a jordán korosztályos együttes tagjaival, ami értékes szakmai gyakorlatot és új impulzusokat jelentett. A programban egy kétnapos nemzetközi verseny, az International Legends Open hetedik kiírása is szerepelt, ahol főként a Közel-Kelet országainak sportolói mérték össze tudásukat. Az erőpróbán mindkét magyar kiválóan szerepelt és az első helyen végzett.
„Ez a megmérettetés pontosan azt adta, amire szükségünk volt a felkészülés ezen szakaszában: megfelelő terhelést, motivációt és visszajelzést. Ugyanakkor a Jordániában töltött idő ennél is sokkal többet tartalmazott: szakmailag és morálisan egyaránt rendkívül sokat hozzátett az alapozáshoz” – összegezte a tapasztalatokat Vass Hunor.
A jordániai edzőtábor Török Panka utolsó külföldi próbatétele és gyakorlása volt a közelgő kihívás előtt. A további edzéseknek Mátraháza ad otthont, ahol a sepsiszentgyörgyi versenyző a február 6. és 8. között Limassolban sorra kerülő korosztályos Európa-bajnokság válogatott keretével finomhangol. A kontinensviadalra három korcsoportban 47 országból 1260 karatés nevezett, Magyarországot harmincfős alakulat képviseli. (miska)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.