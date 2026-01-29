A februári korosztályos Európa-bajnokságra készülő sepsiszentgyörgyi Török Panka (junior, -53 kg) és magyar válogatott csapattársa, Molnár Virág (U21, -55 kg) január 20. és 24. között Jordánia fővárosában, Ammánban vett részt ötnapos edzőtáborban, a küldöttséget a szintén háromszéki Vass Hunor edző vezette.

A felkészülés során a karatésok több alkalommal edzettek többek között a jordán korosztályos együttes tagjaival, ami értékes szakmai gyakorlatot és új impulzusokat jelentett. A programban egy kétnapos nemzetközi verseny, az International Legends Open hetedik kiírása is szerepelt, ahol főként a Közel-Kelet országainak sportolói mérték össze tudásukat. Az erőpróbán mindkét magyar kiválóan szerepelt és az első helyen végzett.

„Ez a megmérettetés pontosan azt adta, amire szükségünk volt a felkészülés ezen szakaszában: megfelelő terhelést, motivációt és visszajelzést. Ugyanakkor a Jordániában töltött idő ennél is sokkal többet tartalmazott: szakmailag és morálisan egyaránt rendkívül sokat hozzátett az alapozáshoz” – összegezte a tapasztalatokat Vass Hunor.

A jordániai edzőtábor Török Panka utolsó külföldi próbatétele és gyakorlása volt a közelgő kihívás előtt. A további edzéseknek Mátraháza ad otthont, ahol a sepsiszentgyörgyi versenyző a február 6. és 8. között Limassolban sorra kerülő korosztályos Európa-bajnokság válogatott keretével finomhangol. A kontinensviadalra három korcsoportban 47 országból 1260 karatés nevezett, Magyarországot harmincfős alakulat képviseli. (miska)