Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KarateTörök Panka Jordániában zárta a felkészülést

2026. január 29., csütörtök, Sport

A februári korosztályos Európa-bajnokságra készülő sepsiszentgyörgyi Török Panka (junior, -53 kg) és magyar válogatott csapattársa, Molnár Virág (U21, -55 kg) január 20. és 24. között Jordánia fővárosában, Ammánban vett részt ötnapos edzőtáborban, a küldöttséget a szintén háromszéki Vass Hunor edző vezette.

  • Molnár Virág, Vass Hunor (balról a második) és Török Panka
    Molnár Virág, Vass Hunor (balról a második) és Török Panka

A felkészülés során a karatésok több alkalommal edzettek többek között a jordán korosztályos együttes tagjaival, ami értékes szakmai gyakorlatot és új impulzusokat jelentett. A programban egy kétnapos nemzetközi verseny, az International Legends Open hetedik kiírása is szerepelt, ahol főként a Közel-Kelet országainak sportolói mérték össze tudásukat. Az erőpróbán mindkét magyar kiválóan szerepelt és az első helyen végzett.

„Ez a megmérettetés pontosan azt adta, amire szükségünk volt a felkészülés ezen szakaszában: megfelelő terhelést, motivációt és visszajelzést. Ugyanakkor a Jordániában töltött idő ennél is sokkal többet tartalmazott: szakmailag és morálisan egyaránt rendkívül sokat hozzátett az alapozáshoz” – összegezte a tapasztalatokat Vass Hunor.

A jordániai edzőtábor Török Panka utolsó külföldi próbatétele és gyakorlása volt a közelgő kihívás előtt. A további edzéseknek Mátraháza ad otthont, ahol a sepsiszentgyörgyi versenyző a február 6. és 8. között Limassolban sorra kerülő korosztályos Európa-bajnokság válogatott keretével finomhangol. A kontinensviadalra három korcsoportban 47 országból 1260 karatés nevezett, Magyarországot harmincfős alakulat képviseli. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-29 08:00 Cikk megjelenítése: 149 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 155
szavazógép
2026-01-29: Sport - Tibodi Ferenc:

Rangadót nyert a Sepsi-SIC (Női kosárlabda, Nemzeti Liga)

A harmadik negyedben mutatott remek teljesítményének köszönhetően a bajnoki címvédő Sepsi-SIC 11 pontos különbséggel, 70–59 arányban győzedelmeskedett a Târgoviște otthonában a női kosárlabda Nemzeti Liga 11. fordulójából elnapolt és tegnap bepótolt rangadóján.
2026-01-29: Sport - :

Kiváló versenyt rendeztek a nagypataki sípályán (Alpesi sí)

Január 22. és 24. között valódi téli körülmények között rendezték a Gerar Kupa tizennyolcadik kiadását a nagypataki Oprea sípályán, ahol nyolc megyéből és Bukarestből ötvenöt sportoló mérte össze tudását és felkészültségét műlesiklásban, óriás-műlesiklásban, párhuzamos műlesiklásban és cross versenyszámban. A Kovászna megyei versenyzők 37-szer állhattak dobogóra: tíz első, tizenhat második és tizenegy harmadik helyezéssel zártak.
rel="noreferrer"