Könyvbemutató Szombaton 12 órától a zabolai kultúrházban bemutatják Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár Székely népi kultúra és reprezentációja című könyvét. Köszöntőt mond Fejér Levente polgármester, a könyvet méltatja és a szerzővel beszélget Dimény Attila néprajzkutató, muzeológus.

Beszélgetés Kézdivásárhelyen

Hídépítés hitből és emberségből címmel Kalányos Ottó lelkipásztorral Zsigmond Laura, az MCC képviselet-vezetője beszélget ma 17 órától Kézdivásárhelyen a Kanta Szakképző Központban. „(...) bárhonnan is indulunk, a szeretet, a tiszta hit és a rendíthetetlen kitartás képes sorsokat formálni”. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet az esemény Facebook-oldalán lehet megtenni.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar című darabot játssza Bodó Viktor rendezésében (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Dirty Dancing című produkciót játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefon­számon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdió­jában az Édes Anna című előadást játssza. Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba.

SZÍNHÁZI ELŐADÁS KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban január 31-én, szombaton 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka – a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Érvényesek a megvásárolt színházbérletek.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 5-én, csütörtökön 18 órától szabad elő­adáson játssza a Cimborák Bábszínház Stúdiótermében a Csodaszarvas című bábszínházat Fabók Mariann rendezésében (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Amélie (románul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 19 órától Bérelt család (román feliratos), 20.45-től The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 15.45-től Amélie (románul beszélő), 17 órától Hamnet (magyar feliratos); vasárnap: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 11.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 15.45-től Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő), 16 órától Hamnet (román feliratos), 17.45-től Marty Supreme (román feliratos), 18.15-től The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő), 20.30-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.45-től A megmentő (román feliratos).

MAGYAR FILMNAPOK. A Művész moziban ma 19 órától Magyar menyegző (romantikus játékfilm), 21 órától Szenvedélyes nők (vígjáték); szombaton: 19 órától Szenvedélyes nők (vígjáték), 19.15 és 21.10 – Magyar menyegző (romantikus játékfilm), 21 órától Legénybúcsú (víg­játék).

Kiállítás

Ma 17 órától Fazakas Barna grafikus megnyitja a sepsiszentgyörgyi születésű Csíkszentdomokoson élő Boros (Nagy) Piroska festménykiállítását a Kónya Ádám Művelődési Házban.

Tortoma Önképzőkör

Február 3-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Kakasbarázdák és Ördögárkok kutatása Erdővidéken, Székelyföldön – Dénes István nyomdokain címmel Sófalvi András régész-történész (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely) tart vetített képes előadást.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Rétyen ma 9–11 óráig, Komollón ma 11–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Február 2-án, hétfőn 10 órától a Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.

Országos döntő

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében január 31-én és február 1-én Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Főgimnáziumban 18. alkalommal kerül sor az Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjére a következő program szerint: 31-én, szombaton 9 órától megnyitó, 10 órától tollbamondás, 11 órától a feladatlapok megoldása, 15.30-tól múzeumlátogatás a Székely Nemzeti Múzeumban, 17 órától Énekelt versek – a Mácsafej együttes koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében; február 1-jén, vasárnap 9 órától záróünnepség, a verseny kiértékelése, díjkiosztás.

Előadások Sepsiszentgyörgy zsidó ­hagyományairól

Február 3-án 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban kerül sor a város zsidó hagyományait felelevenítő, Mire emlékezzünk? című rendezvényre. Az estet Papp Richárd kulturális antropológus nyitja, aki kutatócsoportjával évek óta kiterjedt vizsgálódást folytat a zsidósággal kapcsolatos emlékezetről. Az előadó az emlékezés fontosságáról és az elhallgatás okairól beszél ez alkalommal. A program második felében sepsiszentgyörgyi kulturális szakemberek és a helyi zsidóság képviselője beszél a régmúlt időkről. Előadások és előadók: Kiáltó csend – az emlékezés hiánya – Papp Richárd, az ELTE Transzgenerációs Holokauszt­emlékezet Kutatócsoportjának vezetője; Zsidó jelenlét Sepsiszentgyörgyön – József Álmos helytörténész; Botlatókövek a városban – Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató; A holokauszt gyermekáldozatainak állított sepsiszentgyörgyi emlékpark – Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője; A holokauszt emlékezete az oktatásban – Sibianu Victor Kovászna megyei történelem szakos tanfelügyelő.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai Help Net (0267 360 520), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Alzheimer kávézó

A Szilvássy Carola Szeretetotthonban ma 17 órától az Alzheimer kávézó meghívottja Ambrus Mónika ápoló. Téma: Demens beteg ápolása intézményen belül és otthon.

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.