Könyvbemutató
Szombaton 12 órától a zabolai kultúrházban bemutatják Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár Székely népi kultúra és reprezentációja című könyvét. Köszöntőt mond Fejér Levente polgármester, a könyvet méltatja és a szerzővel beszélget Dimény Attila néprajzkutató, muzeológus.
Beszélgetés Kézdivásárhelyen
Hídépítés hitből és emberségből címmel Kalányos Ottó lelkipásztorral Zsigmond Laura, az MCC képviselet-vezetője beszélget ma 17 órától Kézdivásárhelyen a Kanta Szakképző Központban. „(...) bárhonnan is indulunk, a szeretet, a tiszta hit és a rendíthetetlen kitartás képes sorsokat formálni”. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet az esemény Facebook-oldalán lehet megtenni.
Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar című darabot játssza Bodó Viktor rendezésében (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).
M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Dirty Dancing című produkciót játssza, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).
JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában az Édes Anna című előadást játssza. Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba.
SZÍNHÁZI ELŐADÁS KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban január 31-én, szombaton 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka – a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Érvényesek a megvásárolt színházbérletek.
Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 5-én, csütörtökön 18 órától szabad előadáson játssza a Cimborák Bábszínház Stúdiótermében a Csodaszarvas című bábszínházat Fabók Mariann rendezésében (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.
Mozi
MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Amélie (románul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 19 órától Bérelt család (román feliratos), 20.45-től The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 15.45-től Amélie (románul beszélő), 17 órától Hamnet (magyar feliratos); vasárnap: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 11.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 15.45-től Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő), 16 órától Hamnet (román feliratos), 17.45-től Marty Supreme (román feliratos), 18.15-től The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő), 20.30-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.45-től A megmentő (román feliratos).
MAGYAR FILMNAPOK. A Művész moziban ma 19 órától Magyar menyegző (romantikus játékfilm), 21 órától Szenvedélyes nők (vígjáték); szombaton: 19 órától Szenvedélyes nők (vígjáték), 19.15 és 21.10 – Magyar menyegző (romantikus játékfilm), 21 órától Legénybúcsú (vígjáték).
Kiállítás
Ma 17 órától Fazakas Barna grafikus megnyitja a sepsiszentgyörgyi születésű Csíkszentdomokoson élő Boros (Nagy) Piroska festménykiállítását a Kónya Ádám Művelődési Házban.
Tortoma Önképzőkör
Február 3-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Kakasbarázdák és Ördögárkok kutatása Erdővidéken, Székelyföldön – Dénes István nyomdokain címmel Sófalvi András régész-történész (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely) tart vetített képes előadást.
Röviden
ÁRAMSZÜNET. Rétyen ma 9–11 óráig, Komollón ma 11–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
INGYENES MEGHALLGATÁS. Február 2-án, hétfőn 10 órától a Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás térítésmentes, a magyar nyelv használata biztosított.
Országos döntő
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében január 31-én és február 1-én Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Főgimnáziumban 18. alkalommal kerül sor az Implom József Helyesírási Verseny országos döntőjére a következő program szerint: 31-én, szombaton 9 órától megnyitó, 10 órától tollbamondás, 11 órától a feladatlapok megoldása, 15.30-tól múzeumlátogatás a Székely Nemzeti Múzeumban, 17 órától Énekelt versek – a Mácsafej együttes koncertje a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében; február 1-jén, vasárnap 9 órától záróünnepség, a verseny kiértékelése, díjkiosztás.
Előadások Sepsiszentgyörgy zsidó hagyományairól
Február 3-án 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban kerül sor a város zsidó hagyományait felelevenítő, Mire emlékezzünk? című rendezvényre. Az estet Papp Richárd kulturális antropológus nyitja, aki kutatócsoportjával évek óta kiterjedt vizsgálódást folytat a zsidósággal kapcsolatos emlékezetről. Az előadó az emlékezés fontosságáról és az elhallgatás okairól beszél ez alkalommal. A program második felében sepsiszentgyörgyi kulturális szakemberek és a helyi zsidóság képviselője beszél a régmúlt időkről. Előadások és előadók: Kiáltó csend – az emlékezés hiánya – Papp Richárd, az ELTE Transzgenerációs Holokausztemlékezet Kutatócsoportjának vezetője; Zsidó jelenlét Sepsiszentgyörgyön – József Álmos helytörténész; Botlatókövek a városban – Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató; A holokauszt gyermekáldozatainak állított sepsiszentgyörgyi emlékpark – Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője; A holokauszt emlékezete az oktatásban – Sibianu Victor Kovászna megyei történelem szakos tanfelügyelő.
Ügyelet
GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai Help Net (0267 360 520), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.
FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.
Alzheimer kávézó
A Szilvássy Carola Szeretetotthonban ma 17 órától az Alzheimer kávézó meghívottja Ambrus Mónika ápoló. Téma: Demens beteg ápolása intézményen belül és otthon.
Hitvilág
ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.
