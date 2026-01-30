A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap lejátszotta a harmadik, egyben utolsó barátságos mérkőzését a törökországi edzőtáborban, amelyen 2–1-re győzött a montenegrói élvonalban az ötödik helyet elfoglaló OFK Petrovac ellen. Az Ovidiu Burcă irányította labdarúgók ma utaznak haza, a következő hetekben pedig itthon folytatják a felkészülést.

Az első felvonásban a montenegrói együttes akarata érvényesült, többet birtokolta a labdát és helyzeteket alakított ki, ezáltal már a 4. percben előnybe kerülhetett volna, azonban Vladan Kordić kísérletét Bogdan Ungureanu hárította. A fél­idő derekán egy szabadrúgást követően Adnan Bašić csúsztatott fejjel kevéssel a kapu fölé, nem sokkal később a székelyföldi alakulat kapusa újfent villant, ekkor Dejan Boljević beadását ütötte a keresztlécre. A szünetig hátralévő időben a mezőnyben zajlott a küzdelem, újabb lehetőség egyik gárda előtt sem adódott.

A második játékrészt az egyszeres Montenegrói Kupa-győztes Petrovac indította jobban, az 55. percben Nikola Zvrko kapáslövését a hálóőr bravúrral a felső lécre ütötte. Fokozatosan a piros-fehér mezesek is kezdtek magukra találni, átvették a kezdeményezést, majd a 65. percben veszélyeztettek először a találkozón: Darius Oroian beívelése után Alin Techereș közelről fölé továbbított. A Sepsi OSK erőfeszítése a 82. percben beérett, Boris Cmiljanić előkészítéséből Robert Silaghi közelről vezetést szerzett (1–0). A sepsiszentgyörgyi együttes kisvártatva ismét betalált, a 85. percben Ignacio Heras passzából Batzula Hunor 16 méterről a bal alsóba tekert (2–0). A hajrában szépített Zdravko Dragićević legénysége, a 87. percben Boban Djordjevic beállította a végeredményt (2–1).

A háromszéki alakulatnak a következő időszakban hazai környezetben is lesz edzőmeccse: február 6-án 12 órától a Kézdivásárhelyi SE, míg február 13-án 12 órától a Székelyudvarhelyi FC látogat Sepsiszentgyörgyre. Ovidiu Burcă legénysége az első tétmérkőzését február 11-én 20 órától az FC Metalul Buzău vendégeként játssza a Román Kupa csoportkörének utolsó, harmadik fordulójában. A másodosztályú bajnokság február 20-án folytatódik, az alapszakasz 18. körében a Sepsi OSK a táblázatban tizenkilencedik CS Dinamo Bukarest otthonában lép pályára. (miska)