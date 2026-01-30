A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap negyvenöt percen keresztül irányította a házigazda CS Județean Prahova elleni mérkőzést, azonban a hajrában a Ploiești jobban összpontosított, így a zöld-fehér mezesek 26–25-re kikaptak a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 11. fordulójában. A Sepsi-SIC február 4-én, szerdán 14 órától a sereghajtó Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Kiválóan kezdett a háromszéki csapat, amely zsinórban háromszor volt eredményes, miközben ellenfele több mint négy perc után talált először a kapuba (1–3). A vendégek a 24. percig magabiztosan őrizték a különbséget, a folytatásban ellenben néhány hibát vétettek, amelyet a házigazdák kihasználtak és felzárkóztak (10–11). A pillanatnyi megingást gyorsan maguk mögött hagyták a zöld-fehér mezesek, akik háromgólos előnnyel vonulhattak az öltözőbe (11–14). A második félidőt is a sepsiszentgyörgyi gárda indította határozottabban, rövid idő alatt háromszor célzott pontosan, aztán a forgatókönyv ezúttal is hasonlóan alakult, mint az első játékrészben. A 42. percig a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók akarata érvényesült, viszont egy rövidzárlat miatt a 49. percben a Prahova megyei alakulat – először a találkozó során – kiegyenlített (19–19), a folytatásban pedig szorossá vált a küzdelem. Cristian Roșu együttese az 56. percben átvette a vezetést (23–22), majd a kiegyenlített hajrát is jobban bírta, így behúzta a rangadót, és pontszámban beérte a táblázatban harmadik székelyföldi riválisát.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 11. forduló: CS Județean Prahova–Sepsi-SIC 26–25 (11–14).

Ploiești, Olimpiai Sportcsarnok. Vezette: Ionuț Ghiță és Adrian Hodorogea. Prahova: Voicilă – Ion, Grigorescu, Andrița 7 (3), Zamfirescu 4, Dan-Zamfir, Coman 3 (1). Cserék: Gagiu (kapus), Dumitrașcu 4, Popescu, Sărățeanu 5, Stoica, Ciocan, Pîrvulescu, Iordache, Geangu 3 (1). Vezetőedző: Cristian Roșu. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 8 (2), Damian, Lupișcă 6, Crețu 2, Rău 7 (2), Soreanu. Cserék: Andrei (kapus), Szabó, Cîrstian, Ghinea, Kolumbán, Banu 2, Bîrlă, Solymosi, Kellan. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/6, illetve 4/5.