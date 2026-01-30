A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán 27–25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes horvát csapattól az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján. A magyar együttes két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen zárta a tornát.

A találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott a válogatott, viszont rossz csere miatt rögtön emberhátrányba került. Mindez nem törte meg kezdeti lendületét, ezért a 7. percben a horvátok máris időt kértek (5–2). Az ötödik magyar találatot a védekezőspecialista Ligetvári Patrik szerezte – szokatlan módon – a balszélső helyéről.

A 20. percben háromgólos vezetésnél, kettős emberhátrányban rontott lövést először a magyar gárda (12–9), amely Ligetvári és Sipos Adrián kiállításának időszakában is betalált. A masszív védekezés ellenére az ellenfél egy remek sorozattal felzárkózott, azonban Chema Rodríguez szövet­ségi kapitány alakulata előnnyel vonulhatott szünetre (15–13).

A második húsz perc során elrontott 11 kísérlet ellenére egy ideig még őrizte vezetését a magyar válogatott, azonban a szintén létszámfölényes támadásokra váltó ellenfél a 46. percben első alkalommal került előnybe a meccsen, sőt, egy kiváló sorozat végén már 22–20 volt az állás a javára. A folytatásban felváltva estek a gólok, majd a hajrában kétszer is az egyenlítésért támadtak a magyarok, ám nem jártak sikerrel, így be kellett érniük a tisztes vereséggel.

Magyarország a csoportkörben 29–21-re győzött Lengyelország és 32–26-ra Olaszország ellen, aztán 24–23-ra kikapott Izlandtól. A középdöntőben döntetlent játszott Svájccal (29–29) és Svédországgal (32–32), Szlovéniától pedig 35–32 arányú vereséget szenvedett. Mivel nem jutott az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszania, hogy szerepelhessen a jövő évi világbajnokságon.

A hétvégi program: * ma: az 5. helyért: Svéd­ország–Portugália (16 óra); elődöntők: Horvátország–Németország (18.45 óra), Dánia–Izland (21.30 óra) * vasárnap: a 3. helyért (16.15 óra); a döntő (19 óra). A mérkőzéseket a Voyo élőben közvetíti.