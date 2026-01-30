Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Férfi kézilabda, Európa-bajnokságA tizedik helyen végzett a magyar válogatott

2026. január 30., péntek, Sport

A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán 27–25-re kikapott a világbajnoki ezüstérmes horvát csapattól az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján. A magyar együttes két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen zárta a tornát.

  • Fotó: Magyar Kézilabda-szövetség
    Fotó: Magyar Kézilabda-szövetség

A találkozó elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott a válogatott, viszont rossz csere miatt rögtön emberhátrányba került. Mindez nem törte meg kezdeti lendületét, ezért a 7. percben a horvátok máris időt kértek (5–2). Az ötödik magyar találatot a védekezőspecialista Ligetvári Patrik szerezte – szokatlan módon – a balszélső helyéről.

A 20. percben háromgólos vezetésnél, kettős emberhátrányban rontott lövést először a magyar gárda (12–9), amely Ligetvári és Sipos Adrián kiállításának időszakában is betalált. A masszív védekezés ellenére az ellenfél egy remek sorozattal felzárkózott, azonban Chema Rodríguez szövet­ségi kapitány alakulata előnnyel vonulhatott szünetre (15–13).

A második húsz perc során elrontott 11 kísérlet ellenére egy ideig még őrizte vezetését a magyar válogatott, azonban a szintén létszámfölényes támadásokra váltó ellenfél a 46. percben első alkalommal került előnybe a meccsen, sőt, egy kiváló sorozat végén már 22–20 volt az állás a javára. A folytatásban felváltva estek a gólok, majd a hajrában kétszer is az egyenlítésért támadtak a magyarok, ám nem jártak sikerrel, így be kellett érniük a tisztes vereséggel.

Magyarország a csoportkörben 29–21-re győzött Lengyelország és 32–26-ra Olaszország ellen, aztán 24–23-ra kikapott Izlandtól. A középdöntőben döntetlent játszott Svájccal (29–29) és Svédországgal (32–32), Szlovéniától pedig 35–32 arányú vereséget szenvedett. Mivel nem jutott az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszania, hogy szerepelhessen a jövő évi világbajnokságon.

A hétvégi program: * ma: az 5. helyért: Svéd­ország–Portugália (16 óra); elődöntők: Horvátország–Németország (18.45 óra), Dánia–Izland (21.30 óra) * vasárnap: a 3. helyért (16.15 óra); a döntő (19 óra). A mérkőzéseket a Voyo élőben közvetíti.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-30 08:00 Cikk megjelenítése: 95 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 208
szavazógép
2026-01-30: Sport - Miska Brigitta:

Kiélezett hajrában maradt alul a Sepsi-SIC (Női kézilabda, A-divízió)

A sepsiszentgyörgyi csapat tegnap negyvenöt percen keresztül irányította a házigazda CS Județean Prahova elleni mérkőzést, azonban a hajrában a Ploiești jobban összpontosított, így a zöld-fehér mezesek 26–25-re kikaptak a női másodosztályú kézilabda-bajnokság 11. fordulójában. A Sepsi-SIC február 4-én, szerdán 14 órától a sereghajtó Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ együttesét fogadja a Szabó Kati Sportcsarnokban.
2026-01-30: Sport - :

Harminchét csapat csatázik a Háromszék Kupán (Minifoci)

Szombaton és vasárnap ismét a minifoci kerül a középpontba Sepsiszentgyörgyön: a Háromszék Kupa tizenharmadik kiírásán harminckét férfi- és öt női csapat lép pályára. A szombaton 8 órakor két mérkőzéssel rajtoló tornának a Szabó Kati Sportcsarnok, valamint a Vadász utcai sportterem ad otthont.
rel="noreferrer"