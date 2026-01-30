Tényleg hideg idők járnak manapság, védekezni kell meleg öltözettel, bent a lakásban fűteni kell, tüzelni kell, fogy a tűzifa.
Érdekes, ahogy Bodzafordulón már 33 éve védekeznek a hideg ellen: tüzelik a szentivánlaborfalvi erdők bükkösét, ugyanis 33 éve, hogy egyszerűen eltulajdonították a közbirtokosságunk erdejét (116 ha) azzal a magyarázattal, hogy nincs ahonnan visszaadni.
Pedig az az erdő, amely a szentivánlaborfalvi közbirtokosságé volt, az ott van, ahol volt valamikor – csak akkor a bikfalvi határban feküdt, most pedig Bodzaforduló adminisztratív területén fekszik. Ezt az erdőt kiosztották (odaajándékozták) azon odavaló egyéneknek, akik szerepelnek egy névsoron: néhány embernek, aki valamikor éppen a szentivániak erdejében végzett favágást (fizetés ellenében). Ez a névsor szolgált a bodzafordulói tanács visszaszolgáltatási bizottságának (élén a jegyzőnővel) hivatalos dokumentumként, hogy ezeket tartsák igazi örökösöknek, és nem azokat, akiket az újraalakított, törvényes szentivánlaborfalvi erdő-közbirtokosság nevezett meg telekkönyvi kivonatok alapján, térképekkel, kitermelési grafikonokkal és egyéb hitelesített, a törvényszéken elfogadott, beiktatott dokumentumok alapján. Az egész dosszié ott lapul valahol a tanács egyik fiókjában, ha még megvan...
Sajnos az ügy több mint 25 éve folyik, legalább 25 alkalommal járt meg 50 km-t a bizottság oda vitatkozni, bizonygatni stb., de mindhiába. De az is hiábavaló volt idáig, hogy jómagam is legalább tízszer szóvá tettem az ügyet a Háromszék napilapban: a felsőbb vezető körökből senki nem érdeklődött iránta. Ez az igazi népképviselet a törvény betartásában és annak betartatásában?
Mostanában a közszolgálati (?) tévé mutogatja a bodzafordulói portákat óriási fakazlakkal, rakásokkal, ami biztosítja a meleget, hogy ne fázzanak az ott élők.
N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva
