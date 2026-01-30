Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Mai levelünkBodzafordulón fáznak!

2026. január 30., péntek, Nyílttér

Tényleg hideg idők járnak manapság, védekezni kell meleg öltözettel, bent a lakásban fűteni kell, tüzelni kell, fogy a tűzifa.

  • A kép illusztráció. Fotó: Farcádi Botond
    A kép illusztráció. Fotó: Farcádi Botond

Érdekes, ahogy Bodzafordulón már 33 éve védekeznek a hideg ellen: tüzelik a szentivánlaborfalvi erdők bükkösét, ugyanis 33 éve, hogy egyszerűen eltulajdonították a közbirtokosságunk erdejét (116 ha) azzal a magyarázattal, hogy nincs ahonnan visszaadni.

Pedig az az erdő, amely a szent­ivánlaborfalvi közbirtokosságé volt, az ott van, ahol volt valamikor – csak akkor a bikfalvi határban feküdt, most pedig Bodzaforduló adminisztratív területén fekszik. Ezt az erdőt kiosztották (odaajándékozták) azon odavaló egyéneknek, akik szerepelnek egy névsoron: néhány embernek, aki valamikor éppen a szentivániak erdejében végzett favágást (fizetés ellenében). Ez a névsor szolgált a bodzafordulói tanács visszaszolgáltatási bizottságának (élén a jegyzőnővel) hivatalos dokumentumként, hogy ezeket tartsák igazi örökösöknek, és nem azokat, akiket az újraalakított, törvényes szentivánlaborfalvi erdő-közbirtokosság nevezett meg telekkönyvi kivonatok alapján, térképekkel, kitermelési grafikonokkal és egyéb hitelesített, a törvényszéken elfogadott, beiktatott dokumentumok alapján. Az egész dosszié ott lapul valahol a tanács egyik fiókjában, ha még megvan...

Sajnos az ügy több mint 25 éve folyik, legalább 25 alkalommal járt meg 50 km-t a bizottság oda vitatkozni, bizonygatni stb., de mindhiába. De az is hiábavaló volt idáig, hogy jómagam is legalább tízszer szóvá tettem az ügyet a Háromszék napilapban: a felsőbb vezető körökből senki nem érdeklődött iránta. Ez az igazi népképviselet a törvény betartásában és annak betartatásában?

Mostanában a közszolgálati (?) tévé mutogatja a bodzafordulói portákat óriási fakazlakkal, rakásokkal, ami biztosítja a meleget, hogy ne fázzanak az ott élők. 

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-30 08:00 Cikk megjelenítése: 150 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 208
szavazógép
2026-01-30: Riport - Demeter Virág Katalin:

Babaúszás Sepsiszentgyörgyön: mozgásfejlesztés és kötődés a vízben

Minőségi időtöltés, mely az egészséget szolgálja, miközben erősíti az érzelmi kötődést szülő és gyermek között – csak néhány indok, mely az egyre népszerűbb babaúszás mellett szól. A jótékony hatású fejlesztő tevékenység néhány éve szervezett formában Sepsiszentgyörgyön is elérhető, a Sport&Fun Sport­egyesület felkészült szakemberei heti rendszerességgel fogadják a városi uszodában szüleikkel együtt a legkisebbeket. A babaúszás jótékony hatásairól, a legfontosabb tudnivalókról Horvát Sándorral beszélgettünk, aki egyetemi tanulmányai idején Portugáliában került kapcsolatba ezzel a mozgásformával, később pedig Angliában gyarapította ismereteit, tapasztalatait.
2026-01-30: Nyílttér - :

A bukaresti Nemzeti Székesegyház

2025. október végén felszentelték a bukaresti Nemzeti Székesegyházat, ami jelenleg a világ legnagyobb ortodox katedrálisának számít. Már 1882-ben I. Károly román király törvényben rendelte el az építését, de több mint egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 1995-ben valóban elkezdődjön az igencsak grandiózusra tervezett beruházás, amely a mai napig megosztja a romániai közvéleményt. Becslések szerint az állam többszáz millió euró közpénzzel támogatta az épület megépítését, amely az átadása ellenére még mindig nem készült el teljesen.
rel="noreferrer"