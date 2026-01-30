Nem csupán a háromszéki pedagógusok, iskolások körében kedvelt a Vadon Egyesület égisze alatt immár négy éve működő Rókavár, a megyehatáron túlról is rendszeresen érkeznek csoportok, Hargita megyéből, illetve a Brassó megyei Négyfaluból is fogadnak visszatérőket – derült ki Csibi-Duka István beszámolójából. Az erdei iskola adminisztrátora az előző év kiemelkedő eseményeként említette, hogy áprilisban megnyitották a Rókavár szomszédságában a látogatóközpontot, amelyet az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállításra építettek. Ebben a tágas térben interaktív módon, játékosan nyújtanak betekintést a Kárpát-medence növény- és állatvilágába. Nem véletlenül lett kedvelt – az előző évben jegyzett négyezer látogatójukból ezer érdeklődő lépte át küszöbét –, Csibi-Duka István szerint a gyermekek, diákok kimondottan élvezik, hogy itt a múzeumoktól, kiállítóterektől eltérően mindent meg lehet érinteni. Éppen ez a lényege a látogatóközpontnak, hiszen a tapasztalati élménypedagógia révén jobban rögzül a gyermekekben az, amit hallottak, láttak – magyarázta. Hozzáfűzte, bár a Rókavár programjait egészíti ki, a látogatóközpont egyénileg is felkereshető, várhatóan márciusban ismét megnyitják az érdeklődők előtt.

A környezetünk értékeit népszerűsítő, annak védelmét tudatosító erdei iskola változatos témákat felölelő egynapos programjai iránt nagy az érdeklődés, időről időre megismétlik azokat. Az évet az Alvó erdő programmal indítják, hiszen tavaly sokan lemaradtak róla, és februárra, márciusra is előjegyeztek már csoportokat, némelyek kihasználva a Rókavár biztosította táborozási lehetőséget, több napot is töltenek Sugásfürdőn. A korábbi tapasztalatokra alapozva Csibi-Duka István arra számít, ismét sok látogatójuk lesz az Iskola másként, illetve a Zöld héten is. Utóbbi kapcsán jegyezte meg, a rendelkezésre álló állami hozzájárulás lehetővé teszi, hogy olyan gyermekek is részt vegyenek egy-egy természetpedagógiai foglalkozáson, akiknek másként talán nem lenne rá anyagi lehetőségük, illetve olyan diákokat is megmozgat, akik a hátrányosnak számító övezetekben működő iskolákban tanulnak.

Az idei év tervei kapcsán Csibi-Duka István egy csillagvizsgáló telepítését említette, amelyet a sugásfürdői kisebbik sípálya tetején állítanak fel. Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető elnöke korábban ismertette: egy nagyobb méterű, fűthető sátorban szeretnék elhelyezni a már rendelkezésre álló csillagvizsgáló optikát, amely az égitestek megfigyelését teszi lehetővé a diákok, érdeklődők számára.