Havonta 304 lejjel kell többet fizetniük idén a Zathureczky Berta Idősek Otthonában lakóknak: a sepsiszentgyörgyi tanács tegnap jóváhagyott határozata értelmében a teljes ellátás ára 4904, a részleges ellátásé pedig 4581 lejre emelkedett a tavalyi 4600, illetve 4277 lejről.
A Respiro program is drágult: napi 140 lejről 150 lejre nőtt azoknak a családoknak a költsége, amelyek rövid időre utalnák be hozzátartozójukat az intézménybe. Egyedül a nappali központ szolgáltatásai nem drágultak, ezeket évek óta napi 30 lejért biztosítják a bejáró idős személyeknek. Az önkormányzat által működtetett Zathureczky Berta Idősek Otthonának jelenleg 31 bentlakója van, közülük heten szorulnak teljes ellátásra. Költségeiket részben a nyugdíjukból fedezik, amit a legtöbb esetben a hozzátartozók egészítenek ki, három egyedülálló személy számára pedig az önkormányzat fizeti ki a havi 1047, 1581, illetve 3673 lejes különbözetet. (demeter)
