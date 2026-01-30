Grönland jövőjéről tárgyaltak

A Grönland jövőbeli státuszával, illetve a Dániával ápolt kapcsolataival összefüggő döntéseket csak Grönland és Dánia népe hozhat – foglalt állást az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) tegnap.
A strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése egyhetes téli ülésszakán elfogadott állásfoglalásban a szöveget támogató parlamenti képviselők kijelentették: a Dánia szuverenitásával és területi integritásával szembeni közelmúltbeli amerikai fenyegetések „alapvető kihívást” jelentenek a nemzetközi rendre. „A területek megszerzésére, ellenőrzésére vagy átruházására utaló legutóbbi nyilvános amerikai nyilatkozatok megkérdőjelezik a bevett nemzetközi normákat” – fogalmaztak. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése üdvözölte „az európai államok határozott elszántságát és egységes válaszát” Grönland és Dánia támogatása mellett, és hangsúlyozta: az Európa és az Egyesült Államok közötti mély kapcsolatok „csak a bizalom, a kiszámíthatóság és a közösen elfogadott szabályok és értékek tiszteletben tartása alapján” tarthatók fenn.
A Grönland körüli legutóbbi erőpróba az Egyesült Államokkal szemben „stratégiai ébresztő egész Európa számára” – jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő szerdán, amikor a hivatalában fogadta a dán és grönlandi vezetőket. „Ez az ébredés az európai szuverenitásunk megerősítésére, az Északi-sarkvidék biztonságához való hozzájárulásunkra, a külföldi beavatkozások és a dezinformáció elleni küzdelemre, valamint a globális felmelegedés elleni küzdelemre vonatkozik” – mondta a francia elnök Mette Frederiksen dán és Jens Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.
