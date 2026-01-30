Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Franciaország jobban figyel a fiatalokraMegtiltanák a közösségi médiát a 15 év alattiaknak

2026. január 30., péntek, Világfigyelő

Elfogadta a francia Nemzetgyűlés első olvasatban azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a közösségi hálózatok használatát 15 év alattiak számára. A kormány által támogatott intézkedés a tinédzserek egészségének védelmét szolgálja.

  • Emmanuel Macron francia elnök beszédet mond egy katonai rendezvényen. Fotó: Facebook / Emmanuel Macron
    Emmanuel Macron francia elnök beszédet mond egy katonai rendezvényen. Fotó: Facebook / Emmanuel Macron

Emmanuel Macron elnök az X-en közzétett üzenetében „jelentős lépésnek” nevezte a tervezet parlamenti támogatását. „Mert a gyermekeink agya nem eladó. Sem az amerikai platformoknak, sem a kínai hálózatoknak” – fogalmazott az államfő. A képviselők által 130 szavazattal 21 ellenében elfogadott törvényjavaslatot még a szenátusnak is meg kell vitatnia, és ezt „a következő hetekben” meg is teszi – közölte Anne Le Hénanff, a digitális ügyekért felelős tárcavezető. Gabriel Attal volt miniszterelnök, az elnöki párt, a Reneszánsz nemzetgyűlési frakcióvezetője üdvözölte, hogy „Franciaország utat nyit”.

Amennyiben a szöveget véglegesen elfogadja a parlament, Franciaország lehet a második ország, amely ilyen szigorú törvényeket hoz a kiskorúakra vonatkozóan, miután Ausztrália december elején betiltotta a közösségi médiát a 16 év alattiak számára.

A kormány úgy tervezi, hogy a tiltás a 2026-os tanév kezdetén életbe léphet az új felhasználók számára, és 2027. január 1-ig hatékony életkor-ellenőrzést vezet be minden felhasználó számára – hívta fel a figyelmet Anne Le Hénanff a nemzetgyűlési vitában. A törvénytervezet szövege előírja, hogy „az online platformok által nyújtott online közösségi hálózati szolgáltatáshoz való hozzáférés 15 év alatti kiskorúak számára tilos”, kizár azonban a tilalom alól bizonyos oktatási oldalakat. A személyközi privát üzenetküldő csatornák, mint például a WhatsApp, szintén nem érintettek – jelezte Laure Miller képviselő, aki a törvényjavaslatot benyújtotta. A kormány eredeti javaslata a mobiltelefonok használatának tilalmát a középiskolákra is ki akarta terjeszteni. A képviselők a javaslat újragondolását fogadták el, amely mostantól azt írja elő, hogy a középiskolák belső szabályzatának pontosítania kell „a mobiltelefonok használatának helyét és feltételeit”. Ennek hiányában a mobilok használata „az órák alatt és a folyosókon tilos, de engedélyezett az udvar egy meghatározott területén”.

Az olyan hálózatok, mint a TikTok, a Snapchat vagy az Instagram, amelyek a tinédzserek életében mindenütt jelen vannak, súlyosan károsítják mentális egészségüket – hívta fel a figyelmet a hónap elején a Nemzeti Egészségbiztonsági Ügynökség (Anses), amely számos kockázatot állapított meg a kiberbántalmazástól a folyamatos összehasonlításon át az erőszakos tartalmaknak való kitettségig.

A szövegtervezetet azonban újra kellett írni az Államtanács nagyon kritikus véleménye után, amely elsősorban a közösségi hálózatok túlságosan széles körű általános betiltása miatt fejezte ki aggodalmát.

Az Európai Bizottság új iránymutatásainak közzététele tavaly nyár óta teszi lehetővé a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés nemzeti jogban történő szabályozását. Ahhoz, hogy a tilalom ténylegessé váljon, hatékony életkor-ellenőrző rendszert is be kell vezetni, amelynek előkészítése európai szinten folyik.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-30 08:00 Cikk megjelenítése: 125 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 208
szavazógép
2026-01-30: Világfigyelő - :

Grönland jövőjéről tárgyaltak

A Grönland jövőbeli státuszával, illetve a Dániával ápolt kapcsolataival összefüggő döntéseket csak Grönland és Dánia népe hozhat – foglalt állást az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) tegnap.
2026-01-30: Kármentő - Kuti János:

Külön sülünk, vagy egy/b/esülünk?

Nicușor Dan elment Moldvába megünnepelni a kicsi egyesülés 167. évfordulóját. Sajnos Focșani-ban és Jászvásáron is kifütyülték, amit megelőzhetett volna, ha például bejelenti a Moldovai Köztársaság egyesülését Romániával, amit nem tett meg, pedig korábban még Maia Sandu, Moldova köztársasági elnöke is azt mondta, ha népszavazásra kerülne sor, ő személy szerint igennel szavazna az egyesülésre.
rel="noreferrer"