Elfogadta a francia Nemzetgyűlés első olvasatban azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a közösségi hálózatok használatát 15 év alattiak számára. A kormány által támogatott intézkedés a tinédzserek egészségének védelmét szolgálja.
Emmanuel Macron elnök az X-en közzétett üzenetében „jelentős lépésnek” nevezte a tervezet parlamenti támogatását. „Mert a gyermekeink agya nem eladó. Sem az amerikai platformoknak, sem a kínai hálózatoknak” – fogalmazott az államfő. A képviselők által 130 szavazattal 21 ellenében elfogadott törvényjavaslatot még a szenátusnak is meg kell vitatnia, és ezt „a következő hetekben” meg is teszi – közölte Anne Le Hénanff, a digitális ügyekért felelős tárcavezető. Gabriel Attal volt miniszterelnök, az elnöki párt, a Reneszánsz nemzetgyűlési frakcióvezetője üdvözölte, hogy „Franciaország utat nyit”.
Amennyiben a szöveget véglegesen elfogadja a parlament, Franciaország lehet a második ország, amely ilyen szigorú törvényeket hoz a kiskorúakra vonatkozóan, miután Ausztrália december elején betiltotta a közösségi médiát a 16 év alattiak számára.
A kormány úgy tervezi, hogy a tiltás a 2026-os tanév kezdetén életbe léphet az új felhasználók számára, és 2027. január 1-ig hatékony életkor-ellenőrzést vezet be minden felhasználó számára – hívta fel a figyelmet Anne Le Hénanff a nemzetgyűlési vitában. A törvénytervezet szövege előírja, hogy „az online platformok által nyújtott online közösségi hálózati szolgáltatáshoz való hozzáférés 15 év alatti kiskorúak számára tilos”, kizár azonban a tilalom alól bizonyos oktatási oldalakat. A személyközi privát üzenetküldő csatornák, mint például a WhatsApp, szintén nem érintettek – jelezte Laure Miller képviselő, aki a törvényjavaslatot benyújtotta. A kormány eredeti javaslata a mobiltelefonok használatának tilalmát a középiskolákra is ki akarta terjeszteni. A képviselők a javaslat újragondolását fogadták el, amely mostantól azt írja elő, hogy a középiskolák belső szabályzatának pontosítania kell „a mobiltelefonok használatának helyét és feltételeit”. Ennek hiányában a mobilok használata „az órák alatt és a folyosókon tilos, de engedélyezett az udvar egy meghatározott területén”.
Az olyan hálózatok, mint a TikTok, a Snapchat vagy az Instagram, amelyek a tinédzserek életében mindenütt jelen vannak, súlyosan károsítják mentális egészségüket – hívta fel a figyelmet a hónap elején a Nemzeti Egészségbiztonsági Ügynökség (Anses), amely számos kockázatot állapított meg a kiberbántalmazástól a folyamatos összehasonlításon át az erőszakos tartalmaknak való kitettségig.
A szövegtervezetet azonban újra kellett írni az Államtanács nagyon kritikus véleménye után, amely elsősorban a közösségi hálózatok túlságosan széles körű általános betiltása miatt fejezte ki aggodalmát.
Az Európai Bizottság új iránymutatásainak közzététele tavaly nyár óta teszi lehetővé a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés nemzeti jogban történő szabályozását. Ahhoz, hogy a tilalom ténylegessé váljon, hatékony életkor-ellenőrző rendszert is be kell vezetni, amelynek előkészítése európai szinten folyik.
