Az estet Papp Richárd kulturális antropológus nyitja, aki kutatócsoportjával évek óta kiterjedt vizsgálódást folytat a zsidósággal kapcsolatos emlékezetről. Az előadó az emlékezés fontosságáról és az elhallgatás okairól beszél ez alkalommal. A program második felében sepsiszentgyörgyi kulturális szakemberek beszélnek a helyi zsidóság képviselőjével együtt a régmúlt időkről, a megemlékezések módjáról, jelentőségéről. Előadások és előadók: Kiáltó csend – az emlékezés hiánya – Papp Richárd kulturális antropológus, az ELTE Transzgenerációs Holokausztemlékezet Kutatócsoportjának vezetője; Zsidó jelenlét Sepsiszentgyörgyön – József Álmos helytörténész; Botlatókövek a városban – Kiss Jenő nyugalmazott könyvtárigazgató; A holokauszt gyermek áldozatainak állított sepsiszentgyörgyi emlékpark – Rosner Herman, a sepsiszentgyörgyi zsidó hitközség vezetője; A holokauszt emlékezete az oktatásban – Sibianu Victor Kovászna megyei történelemszakos tanfelügyelő.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház februári játékrendje: 4-én, szerdán és 5-én, csütörtökön 19 órától Kommuna – székely öko-románc, írta és rendezte: Radu Afrim (stúdió-előadás a nagyteremben; korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra 30 perc egy szünettel); 8-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 20 perc szünet nélkül); 10-én, kedden és 11-én, szerdán 19 órától a nagyteremben Molnár Ferenc: Liliom – a Figura Stúdió Színház elő­adása, rendező: Albu István (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra egy szünettel); 23-án, hétfőn (bemutató előadás), 25-én, szerdán és 26-án, csütörtökön 19 órától Lev Birinszkij: Bolondok tánca, rendező: Bélai Marcel (stúdió-előadás a nagyteremben).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház februári előadásai: 13-án, pénteken (bemutató) és 27-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Lift2, rendező-koreográfus: Fehér Ferenc (időtartam: 45 perc szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház februári műsora: 3-án 19 órától Gyergyóalfaluban a Petőfi Sándor Művelődési Házban, 4-én 18 órától Négyfaluban a Multikulturális Központban Marc Camoletti: Hatan pizsamában (rendező: Kolcsár József). ♦ 7-én és 8-án 19 órától az Udvartér Színház 2024/2025-ös bérletes évadának soron következő előadására várják a közönséget a Vigadó Művelődési Központ nagytermében: a Figura Stúdió Színház Molnár Ferenc: Liliom című előadásával vendégszerepel, rendező: Albu István. 7-én a Kosztándi Jenő-bérlet, 8-án a Boér Géza-bérlet érvényes, szabadjegyek 30 lejes áron válthatók. ♦

11-én, 12-én és 13-án 10 órától Móricz Zsigmond nyomában címmel az Udvartér Színház adja elő tantermi előadását. ♦ 12-én 17 és 20 órától Marosvásárhelyen a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kistermében Alexandru Popa A boldogság titka című darabját játsszák (rendező: Tóth Árpád). ♦ 14-én 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében Marc Camoletti Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című vígjátékát játsszák (rendező: Kolcsár József). ♦ 17-én 11 órától, 18-án 11.30-tól Édes Anna (Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendező: Györfi Csaba) – stúdió-előadás a Vigadó Művelődési Központ nagytermében.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 5-én, csütörtökön 18 órától szabadelő­adáson játssza a Cimborák Bábszínház Stúdiótermében a Csodaszarvas című bábszínházat Fabók Mariann rendezésében (6 éven felülieknek, időtartam: 40 perc). Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com). Egy jegy ára 10 lej.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40-től és 18 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától szentmise Tordáról, 17.50-től A hét plébániája, 18.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től Béke rózsafüzér, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor műsora.

Irodalomterápiás foglalkozások nőknek

Holdfényre írva címmel hétalkalmas zárt csoportos irodalomterápiás foglalkozás indul, ahol irodalmi szövegek (versek, novellák, mesék) segítségével a női létet érintő kérdésekről gondolkodhatnak és beszélhetnek Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta, autobiográfiaiírás-konzulens vezetésével. A női irodalomterápiás csoport teret ad a szereplehetőségekkel, krízisekkel, kihívásokkal kapcsolatos kérdések közös megbeszélésére. Segítségével egy önismereti út járható be, a csoport tagjának alkalma nyílik a lelki és szellemi jóllétét erősíteni, a kapcsolatait építeni.

Az irodalomterápiás munka célja a megküzdési stratégiák fejlesztése; az erőforrások, jó adottságok feltárása; az egyén megerősítése és bátorítása a nehéz élethelyzetek és kihívások közepette. A foglalkozásokat kéthetente, szombatonként 11–13 óráig tartják Kovásznán a Városi Könyvtárban legkevesebb 7, legtöbb 10 személynek. A csoport akkor indul, ha összegyűl a legalább hét résztvevő. A részvétel adományalapú, az ajánlott összeg alsó határa 20 lej.

Elérhetőség a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen vagy Messengeren.

Könyvtársalgó nyugdíjasoknak

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár kötetlen beszélgetésre várja nyugdíjas olvasóit február 3-án, kedden 10 órától a felnőtt kölcsönzőrészlegre. Az újonnan induló Könyvtársalgó program során különféle témákról, izgalmas olvasmányokról beszélgetnek a résztvevők. A szervezők közösségi élményt kínálnak, amelyhez bármikor lehet csatlakozni. A programindító összejövetelen többek között az első meghatározó könyvélményt, az első könyvtárlátogatás pillanatait idézik fel közösen a jelenlévők. A részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0267 312 133-as telefonszámon vagy személyesen a felnőtt kölcsönzőrészlegen lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Amélie (románul beszélő), 17.45-től Szigetek (román feliratos), 19 órától Bérelt család (román feliratos), 20 órától Nürnberg (magyarul beszélő), 21 órától Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő).

Gombaismereti kiselőadások sorozat

Február 5-én, csütörtökön 18 órától Farkas János vetített képes kis­előadása következik Téli és kora tavaszi gombák Sepsiszentgyörgy vidékén címmel a Székely Nemzeti Múzeumban. Ezután folytatják a László Kálmán Gombász­egyesület tavalyi képes eseménynaptárának bemu­tatását.

Tortoma Önképzőkör

Február 3-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Kakasbarázdák és Ördögárkok kutatása Erdővidéken, Székelyföldön – Dénes István nyomdokain címmel Sófalvi András régész-történész (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm (0267 315 136) gyógyszertár az éjszakai ügyeletes. Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.