A Háromszéki Ágyúsok pénteken két kiegyenlített és látványos harmad után az utolsó felvonásban nem játszottak végig fegyelmezetten, így 5–3-ra kikaptak a vendég Csíkszeredai Sportklub együttesétől a román bajnokság felsőházában. A pontvadászat február 9-ig szünetel, a narancs-kék mezesek legközelebb február 12-én a Brassói Corona otthonában lépnek jégre.

A házigazdák rosszul indították a mérkőzést, hiszen 23 másodperc elteltével hátrányba kerültek, ekkor Péter Balázs szerzett vezetést a csíkszeredai alakulatnak (0–1). A háromszéki csapat a folytatásban több helyzetet kialakított, ráadásul kétszer emberelőnyben támadhatott, azonban Buda Márton bravúrral védett. A narancs-kék mezesek a második harmadban két alkalommal is négy percig rohamozhattak létszámfölényben, előbb Láday Tamás, majd Antal Patrick kiállítása miatt. Az elsőt sikerült kihasználniuk, a 30. percben Ilyés Tamás átadását Horváth Pál értékesítette (1–1), viszont másodszor már nem éltek a lehetőséggel. Kertész Zoltán legénysége nem sokkal később ismét eredményes volt, ezúttal Szergej Pajor előkészítése után Lukas Žukauskas továbbított a hálóba (2–1).

A zárószakaszban a vendégek a 45. percben egyenlítettek, Reisz Áron fórban közelről tuszkolta a korongot a ketrecbe (2–2). A Háromszéki Ágyúsok nem csüggedtek, az 50. percben Horváth Pál passzából Szergej Pajor ugrasztotta talpra a közönséget (3–2), ám ezt követően bizonytalankodás jellemezte a játékukat. A találkozó végéhez közeledve Becze Tihamér kapott bele Arturs Kulda kísérletébe (3–3), majd a hajrában a jobban koncentráló kék-fehér mezesek kétszer is mattolták a rivális védelmét. Az 59. percben Péter Balázs megvillant és kilőtte a hosszú felső sarkot (3–4), amire a házigazdák időkéréssel válaszoltak, levitték a hálóőrt, ellenben Reisz Áron üres kapus találattal eldöntötte az összecsapást (3–5), így a Sportklub három ponttal távozott Kézdivásárhelyről.

Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub 3–5 (gólszerzők: Horváth Pál 30., Lukas Žukauskas 31., Szergej Pajor 50., illetve Péter Balázs 1., 59., Reisz Áron 45., 60., Becze Tihamér 54.).

A háromszéki csapatnak még hat mérkőzése van hátra a középszakaszból, háromszor hazai környezetben és háromszor idegenben játszik. A narancs-kék me­zesek február 12-én a Brassói Corona, 17-én a Csíkszeredai Sportklub otthonában lépnek jégre, aztán február 20-án és 21-én a címvédő Gyergyói Hoki Klub, 27-én pedig a barcasági együttes látogat a Deme László Műjégpályára; Kertész Zoltán legénysége március 1-jén a Remete Ice Arénában zárja a rájátszást.