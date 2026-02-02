Az erős szél, az intenzív havazás és a fokozott lavinaveszély miatt a szervezők pályaáthelyezésre kényszerültek, ami felborította a megszokott ritmust és a felkészülési folyamatot. A tizennégy év alatti korosztályban 18 országból 58 síző tette próbára magát, közöttük számos komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező induló. Ebben a technikailag és mentálisan is kihívást jelentő környezetben Kővári Gerda kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezáltal óriás-műlesiklásban kétszer is a második helyen zárt. A fiatal sportoló magas szintű alkalmazkodóképességről tett tanúbizonyságot, gyorsan felmérte az új nyomvonal sajátosságait, határozott, ugyanakkor kontrollált síeléssel oldotta meg a legnehezebb szakaszokat. A változó látási viszonyok és a technikás pálya ellenére mindkétszer magabiztosan versenyzett, ami nemcsak egyértelmű visszajelzés a fizikai felkészültségéről és az érettségéről, hanem biztató előjel az eredményes szerepléshez a további viadalokon.

Január 26. és 29. között Andorrában rendezték a Trofeu Borrufa nemzetközi megmérettetés harmincnegyedik kiírását. A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club tehetsége, Kővári Gerda a tavalyi győzelmét követően idén szintén rajthoz állt a Pireneusok szívében, ahol ezúttal a rendkívüli körülmények ellenére kétszer is második lett.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.