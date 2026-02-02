Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap

LabdarúgásBolgár csapattal játszanak

2026. február 2., hétfő, Sport

A bolgár Ludogorec ellen játszik a nyolcaddöntőbe jutásért a magyar bajnok Ferencváros az Európa-ligában. A pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy az FTC kiemeltként idegenben kezdi a párharcot.

  Gróf Dávid, az FTC kapusa. Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club
    Gróf Dávid, az FTC kapusa. Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

Ha Robbie Keane vezetőedző együttesének sikerül továbbjutnia, akkor a legjobb 16 között az FC Porto vagy a Braga lesz a zöld-fehér mezesek riválisa. A Ferencváros ebben az idényben már háromszor játszott a Ludogorec csapatával: a Bajnokok Ligája selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0–0), otthon pedig győzött (3–0), majd az Európa-liga alapszakaszában ugyancsak a Groupama Arénában diadalmaskodott a bolgár gárda felett (3–1).

A párharcok első mérkőzését február 19-én, a visszavágót egy héttel később rendezik. A nyolcaddöntő találkozóira március 12-én és 19-én kerül sor, a negyeddöntőket április 9-én és 16-án, az elődöntőket pedig április 30-án és május 7-én bonyolítják le. Az Eu­rópa-liga döntőjének május 20-án Isztambul ad otthont.

A Galatasaray a Juventus, míg a Real Madrid a Benfica csapatával küzd a nyolcaddöntőbe jutásért a Bajnokok Ligájában. A spanyol együttes újra megkapta ellenfélnek a lisszaboni alakulatot, amely az utolsó fordulóban kapusa, Anatolij Trubin ráadásban fejelt góljával győzött (4–2) a madridi gárda ellen, kiharcolva ezzel a továbbjutást.

Az első mérkőzésekre február 17-én és 18-án, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A nyolcaddöntő összecsapásai március 10-én és 11-én, illetve 17-én és 18-án lesznek, a negyeddöntők találkozóit április 7-én és 8-án, illetve 14-én és 15-én rendezik, az elődöntőket április 28-án és 29-én, valamint május 5-én és 6-án játsszák. A finálét a Puskás Arénában szervezik május 30-án.

Európa-liga-párharcok a nyolcaddöntőbe jutásért: Ludogorec–Ferencváros, Celtic Glasgow–VfB Stuttgart, Dinamo Zagreb–Genk, Brann Bergen–Bologna, Panathinaikosz–Viktoria Plzen, Fenerbahce–Nottingham Forest, PAOK–Celta Vigo, Lille–Crvena zvezda.

Bajnokok Ligája-párharcok a nyolcaddöntőbe jutásért: Benfica–Real Madrid, Bodö/Glimt–Inter­nazionale, AS Monaco–Paris Saint-Germain, Qarabag–Newcastle United, Galatasaray–Juventus, Club Brugge–Atlético Madrid, Borussia Dortmund–Atalanta, Olimpiakosz–Bayer Leverkusen.

Kétszer állhatott dobogóra Andorrában (Alpesi sí)

Január 26. és 29. között Andorrában rendezték a Trofeu Borrufa nemzetközi megmérettetés harmincnegyedik kiírását. A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club tehetsége, Kővári Gerda a tavalyi győzelmét követően idén szintén rajthoz állt a Pireneusok szívében, ahol ezúttal a rendkívüli körülmények ellenére kétszer is második lett.
Alcaraz először bajnok Melbourne-ben (Tenisz, Australian Open)

A világelső Carlos Alcaraz először nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, ugyanis a tegnapi férfi döntőben négy szettben diadalmaskodott a tízszeres bajnok Novak Djokovic felett. Melbourne-ben a kazah Jelena Ribakina szintén először emelhette magasba a trófeát, hiszen a szombati női fináléban három szettben győzött a világelső Arina Szabalenka ellen.
