A bolgár Ludogorec ellen játszik a nyolcaddöntőbe jutásért a magyar bajnok Ferencváros az Európa-ligában. A pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy az FTC kiemeltként idegenben kezdi a párharcot.
Ha Robbie Keane vezetőedző együttesének sikerül továbbjutnia, akkor a legjobb 16 között az FC Porto vagy a Braga lesz a zöld-fehér mezesek riválisa. A Ferencváros ebben az idényben már háromszor játszott a Ludogorec csapatával: a Bajnokok Ligája selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0–0), otthon pedig győzött (3–0), majd az Európa-liga alapszakaszában ugyancsak a Groupama Arénában diadalmaskodott a bolgár gárda felett (3–1).
A párharcok első mérkőzését február 19-én, a visszavágót egy héttel később rendezik. A nyolcaddöntő találkozóira március 12-én és 19-én kerül sor, a negyeddöntőket április 9-én és 16-án, az elődöntőket pedig április 30-án és május 7-én bonyolítják le. Az Európa-liga döntőjének május 20-án Isztambul ad otthont.
A Galatasaray a Juventus, míg a Real Madrid a Benfica csapatával küzd a nyolcaddöntőbe jutásért a Bajnokok Ligájában. A spanyol együttes újra megkapta ellenfélnek a lisszaboni alakulatot, amely az utolsó fordulóban kapusa, Anatolij Trubin ráadásban fejelt góljával győzött (4–2) a madridi gárda ellen, kiharcolva ezzel a továbbjutást.
Az első mérkőzésekre február 17-én és 18-án, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A nyolcaddöntő összecsapásai március 10-én és 11-én, illetve 17-én és 18-án lesznek, a negyeddöntők találkozóit április 7-én és 8-án, illetve 14-én és 15-én rendezik, az elődöntőket április 28-án és 29-én, valamint május 5-én és 6-án játsszák. A finálét a Puskás Arénában szervezik május 30-án.
Európa-liga-párharcok a nyolcaddöntőbe jutásért: Ludogorec–Ferencváros, Celtic Glasgow–VfB Stuttgart, Dinamo Zagreb–Genk, Brann Bergen–Bologna, Panathinaikosz–Viktoria Plzen, Fenerbahce–Nottingham Forest, PAOK–Celta Vigo, Lille–Crvena zvezda.
Bajnokok Ligája-párharcok a nyolcaddöntőbe jutásért: Benfica–Real Madrid, Bodö/Glimt–Internazionale, AS Monaco–Paris Saint-Germain, Qarabag–Newcastle United, Galatasaray–Juventus, Club Brugge–Atlético Madrid, Borussia Dortmund–Atalanta, Olimpiakosz–Bayer Leverkusen.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.