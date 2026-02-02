A tizedik egymás elleni csatát a 38. GS-döntőjében szereplő Djokovic kezdte jobban, korát meghazudtoló sebességgel mozgott a pályán, alig rontott, és két brékkel 38 perc alatt szett­előnybe került. Alcaraz a folytatásban gyorsan összeszedte magát, 3:1-re elhúzott, majd mivel veterán ellenfele továbbra is sokat hibázott, 1 óra 9 perc elteltével kiegyenlített. A harmadik játszmában a szerb egyre inkább fáradni látszott: elbukta az adogatását, miközben a spanyol nem lassított, negyedszer is brékelte riválisát, és máris 2–1-re vezetett. A szünetben a szerb ápolást kért, gyógyszereket kapott, aztán hat bréklabda hárításával kezdte a negyedik felvonást. Továbbra is úgy tűnt, hogy Alcaraz van fizikai fölényben, viszont neki is bréklabdát kellett kivédenie, végül fogadóként lezárta a mérkőzést, amely 3 óra 4 percig tartott. A 22 éves spanyol lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki mind a négy Grand Slam-trófeát begyűjtötte.

A világelső Carlos Alcaraz először nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, ugyanis a tegnapi férfi döntőben négy szettben diadalmaskodott a tízszeres bajnok Novak Djokovic felett. Melbourne-ben a kazah Jelena Ribakina szintén először emelhette magasba a trófeát, hiszen a szombati női fináléban három szettben győzött a világelső Arina Szabalenka ellen.

