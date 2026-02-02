A bajnoki címvédő Sepsi-SIC pénteken egy edzőmérkőzés hangulatát idéző, végletekig egyoldalú találkozón 125–19-re kiütötte a sereghajtó Brassói CSU csapatát a női kosárlabda Nemzeti Liga 16. fordulójának nyitómeccsén. Tizenkettedik diadalának köszönhetően újra a tabella élére állt a zöld-fehér mezes együttes, amely a hétvégén a Bukaresti Sportul Studențesc otthonában lép pályára.

A Brassói CSU mindössze nyolc ifjúsági játékossal érkezett pénteken a Sepsi-SIC elleni kiszállásra, amelyet a házigazdák 15–0-s rohammal indítottak. Az első negyed felénél pontoztak először a vendégek, a roppant egyoldalú találkozó első felvonása 38–5-nél ért véget. A második szakaszban sem ütközött különösebb ellenállásba a bajnoki címvédő sepsiszentgyörgyi alakulat, amely támadásról támadásra növelte a két együttes közötti szakadékot. Húszpercnyi játék után már 58 ponttal vezettek Zoran Mikeš lányai, akik már a nagyszünetre eldöntötték a láthatóan nem egyazon súlycsoportba tartozó két gárda párharcát.

A fordulást követően továbbra is a háromszékiek akarata érvényesült a pályán, a 28. percben már 79 pont volt az előnyük (93–17). A mieink az utolsó negyedben sem lassítottak, a százpontos határt Holló Abigél kosarával, a 32. percben lépték át (101–14). A vége 124–19 lett a Sepsi-SIC javára, amelynél ezúttal a fiatalabb kosaraslányoknak jutott több játékperc, és a csapat minden tagja minimum öt ponttal zárt. A mérkőzés legeredményesebbje Patricia Haranguș volt, aki összesen 24 pontot tett a közösbe, Alexandra Ghiță dupla duplát, azaz 11 lepattanót és 18 pontot jegyzett. A nagyon fiatal vendégektől Maria Lihaci 7 ponttal fejezte be a meccset.

Idénybeli tizenkettedik diadalának köszönhetően a zöld-fehér mezes alakulat újra a tabella élére állt, következő ellenfele pedig a rangsor második feléhez tartozó Bukaresti Sportul Studențesc lesz, amellyel idegenben játszanak majd lányaink.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 16. forduló: Sepsi-SIC–Brassói CSU 124–19 (38–5, 29–4, 30–5, 27–5).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 50 néző. Vezette: Petru Niculae, Anamaria Vamoș, Ruxandra Cap. Sepsi-SIC: Mikeš 5/3, Armanu 11/9, Cătinean 7, Ghiță 18, Bass 20 – Holló 12/3, Haranguș 24/12, Petrof 7/3, Szabó 6, Mérész 14. Edző: Zoran Mikeš. Brassói CSU: Grămadă 6/3, Ceușan 4, Zmău 2, Lihaci 7/3, Kovács – Doamna, Vicol, Aldea. Edző: Dan Calancea.