Az elmúlt hétvégén a hetedik dupla fordulóval folytatódott a női kosárlabda 1. Liga aktuális kiírásának alapszakasza, amelyet idegenbeli mérkőzésekkel zárt a Kézdivásárhelyi SE. A céhes városi lányok kezdték jobban a pénteki párharcot, de a házigazdák mindent megtettek, hogy megnehezítsék ellenfelük dolgát, így többször is vezettek, végül azonban hatpontos hátránnyal zárták a negyedet. A második szakasz is kiélezett küzdelmet hozott, olyannyira, hogy a 19. percben előnybe került a Prahova megyei gárda (33–31). A KSE azonban értékesítette utolsó támadását, így döntetlen állásról indult a mérkőzés harmadik játékrésze. Ebben már minden a felső-háromszékiekről szólt, akik magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, és simán elléptek vendéglátóiktól (45–66). Az utolsó tíz percben ismét kiegyenlítődött a küzdelem, ám ehhez az is kellett, hogy a kézdivásárhelyiek visszavegyenek a tempóból. Claudio Garcia Morales lányai végül 84–62-re (20–14, 13–19, 33–12, 18–17) győzedelmeskedtek, s ahogy már megszokhattuk, a csapat két amerikai légiósa volt a meccs legjobbja, mivel mindketten dupla duplát jegyeztek. Mikyla Toliver 15 lepattanóval és 34 ponttal, míg Anysa Jordan szintén 15 leszedett labdáig jutott, és 27 pontot tett a közösbe. A túloldalon Ioana Istrătescu 23 egységig jutott. A KSE csapata: Kozman 7/3, Bartók 2, Zoller, Lénárt 4/3, Páll D. 3/3, Gál P. 2, Tusa, Todor 5.

Szombaton a Kézdivásárhelyi SE már semmit sem bízott a véletlenre, és az első sípszó után magához ragadta a kezdeményezést. A 7. percben már 11 pont volt az előnyük (4–15), a negyed végére pedig 6–22-re alakult az állás. A második játékrész egy picivel kiélezettebb volt, ám ez nem szegte a jobb játékerőt képviselő háromszékiek kedvét, akik nagyszünetig tovább növelték a különbséget (18–40). A fordulás után a kék-fehérek ritmust váltottak és jól megszórták ellenfelüket (30–60). A negyed végére már negyvennel vezettek a mieink (32–72), akik a magabiztos győzelemmel a kezükben az utolsó szakaszra egy picit kiengedtek. Ezt használta ki a ploiești-i alakulat, de minden igyekezetük ellenére nem tudtak közelebb kerülni a KSE-hez. Csapatunk 89–48-ra (22–6, 18–12, 32–14, 17–16) diadalmaskodott, amely két idegenbeli győzelemmel és hibátlan mérleggel fejezte be az 1. Liga alapszakaszát. Ezúttal is Toliver és Jordan volt a kék-fehérek legjobbja: előbbi 23 pontot szerzett, utóbbi pedig dupla duplát ért el, 12 leszedett labda mellett 21 pontot jegyzett. A házigazdáktól most a 11 egységig jutó Daria Tănase jeleskedett. A KSE csapata: Kozman 18/3, Bartók, Zoller 3, Lénárt 6/3, Páll D. 9, Gál P. 2, Tusa, Todor 7/3.

A KSE a tabella éléről várja a hónap végén kezdődő rájátszást, ellenfele az alapszakaszt az utolsó helyen záró Jászvásári Poli lesz. Az egyik fél két győzelméig tartó párharc első mérkőzését február 21-én rendezik a céhes városi Kicsid Gábor Sportcsarnokban. (tibodi)