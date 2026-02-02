A Brassói Kids Tâmpa 2015 lesz a Sepsi-SIC ellenfele az U19-es teremlabdarúgó Román Kupa első körében – derült ki az elmúlt hét végén a Román Labdarúgó-szövetség székházában elkészített sorsoláson. A továbbjutást egyetlen összecsapás dönti el, a mezőny legjobb nyolc csapata pedig a hónap végén a Final 8-ben csap össze.

Összesen tizenhat gárda nevezett az U19-es teremlabdarúgó Román Kupa aktuális kiírásába, amelynek nyolcaddöntőbeli párosításait nemrégiben készítették el a Román Labdarúgó-szövetség székházában. Ennek értelmében a harmadik idényénél járó megyeszékhelyi Sepsi-SIC a Brassói Kids Tâmpa 2015 alakulatával találkozik, a selejtezőt szombaton hazai környezetben játsszák a zöld-fehér mezes fiúk. A székelyföldi klubok közül a Marosvásárhelyi VSK moldvai ellenfelet kapott, a VSK Székelyudvarhelynek buzăui riválist kell megvernie a továbbjutáshoz, míg a Gyergyóremetei Kereszthegy a kolozsvári együttes legyőzésével kerülhet be a mezőny legjobb nyolc csapata közé.

A továbbjutást egyetlen összecsapás dönti el, a mérkőzéseket február 7–9. között rendezik. A párharcok nyertesei bejutnak a sorozat nyolcas döntőjébe, amelyet várhatóan három hét múlva tartanak. A torna helyszínéről később dönt a szakszövetség. A sorozat címvédője a Marosvásárhelyi VSK, amely az elmúlt három szezonban megnyerte a küzdelemsorozatot.

A nyolcaddöntő párosításai: Viitorul Dă­ră­bani–Futsal Ceahlăul Piat­ra Neamț, Luceafărul Buzău–Galaci United, Sepsi-SIC–Brassói Kids Tâmpa, Marosvásárhelyi VSK–CN Nicu Gane Fălticeni, VSK Szé­kelyudvarhely–LPS Iolanda Balaș Sőtér Buzău, Simándi Sólymok–West Déva, Gyergyóremetei Kereszthegy–Kolozsvári Clujana, CSM Ploiești–Craiovai CFR Romgaz. (t)