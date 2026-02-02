Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Csirkefeltűrt zöldségesenMit készítsünk ma?

2026. február 2., hétfő, Szabadidő

Hozzávalók: 1 kicsontozott csirkemell (kb. 20 dkg), só, bors; a töltelékhez: 20 dkg darált disznóhús, 1 párolt murok, 1 kápia paprika, 1–2 evőkanál párolt zöldborsó, só, bors, 1 fokhagyma; 10 dkg hajszálvékonyra szeletelt füstölt szalonna vagy bacon.

Elkészítése: A csirkemellet kifilézzük, azaz középen kettévágjuk, lehártyázzuk, és levágjuk róla a porcos részeket. A csirkemellfiléket szétnyitjuk, kipotyoljuk (klopfoljuk), majd sózzuk, borsozzuk, és felhasználásig félretesszük. A töltelékhez a darált disznóhúst ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és összegyúrjuk. A párolt murkot és a kápia paprikát hosszú csíkokra vágjuk. Egy átlátszó fóliát kiterítünk, szorosan egymás mellett megrakjuk füstöltszalonna- vagy baconszeletekkel, ráfektetjük az egyik befűszerezett csirkemellfilét, egyenletesen eloszlatjuk rajta a fűszeres darált hús felét, ráfektetjük a felcsíkozott zöldségek felét, megszórjuk zöldborsóval, majd a fólia segítségével felgöngyöljük. A műveletet megismételjük a maradék hozzávalókkal. A két fóliába tekert göngyöleget ezután alufóliába tekerjük, tepsibe fektetjük, és 160 Celsius-fokra hevített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor kibontjuk a feltűrteket a fóliákból, és visszatesszük még sülni addig, amíg a tetejük szépen megpirul. Ezután a tekercseket lapítóra tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, majd kb. félujjnyi vastag szeletekre vágjuk. A szép, zöldségektől színes csirkefeltűrt-szeleteket egyéb hidegtálra való elemekkel tálaljuk, és friss zöldséget adunk mellé. 

Tipp: mivel a csirkemell nagyon zsenge, mindig terítsünk rá nejlont, amikor potyoljuk, hogy ne lyukasszuk át a húst – javasolta a recept szerzője, a csíkjenőfalvi Bíró Magdolna.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 8–10 személy

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-02 08:00 Cikk megjelenítése: 138 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 341
szavazógép
2026-02-02: Sport - :

Brassói kupaellenfelet kapott a Sepsi-SIC (Teremlabdarúgás, U19)

A Brassói Kids Tâmpa 2015 lesz a Sepsi-SIC ellenfele az U19-es teremlabdarúgó Román Kupa első körében – derült ki az elmúlt hét végén a Román Labdarúgó-szövetség székházában elkészített sorsoláson. A továbbjutást egyetlen összecsapás dönti el, a mezőny legjobb nyolc csapata pedig a hónap végén a Final 8-ben csap össze.
2026-02-02: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"