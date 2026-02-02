Elkészítése: A csirkemellet kifilézzük, azaz középen kettévágjuk, lehártyázzuk, és levágjuk róla a porcos részeket. A csirkemellfiléket szétnyitjuk, kipotyoljuk (klopfoljuk), majd sózzuk, borsozzuk, és felhasználásig félretesszük. A töltelékhez a darált disznóhúst ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, és összegyúrjuk. A párolt murkot és a kápia paprikát hosszú csíkokra vágjuk. Egy átlátszó fóliát kiterítünk, szorosan egymás mellett megrakjuk füstöltszalonna- vagy baconszeletekkel, ráfektetjük az egyik befűszerezett csirkemellfilét, egyenletesen eloszlatjuk rajta a fűszeres darált hús felét, ráfektetjük a felcsíkozott zöldségek felét, megszórjuk zöldborsóval, majd a fólia segítségével felgöngyöljük. A műveletet megismételjük a maradék hozzávalókkal. A két fóliába tekert göngyöleget ezután alufóliába tekerjük, tepsibe fektetjük, és 160 Celsius-fokra hevített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor kibontjuk a feltűrteket a fóliákból, és visszatesszük még sülni addig, amíg a tetejük szépen megpirul. Ezután a tekercseket lapítóra tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, majd kb. félujjnyi vastag szeletekre vágjuk. A szép, zöldségektől színes csirkefeltűrt-szeleteket egyéb hidegtálra való elemekkel tálaljuk, és friss zöldséget adunk mellé.

Tipp: mivel a csirkemell nagyon zsenge, mindig terítsünk rá nejlont, amikor potyoljuk, hogy ne lyukasszuk át a húst – javasolta a recept szerzője, a csíkjenőfalvi Bíró Magdolna.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 8–10 személy

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.