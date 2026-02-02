A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2026. február 2., hétfő, Szabadidő
  Péntek délutáni farsangi mulatság gyermekeknek a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Fotó: Albert Levente
    Péntek délutáni farsangi mulatság gyermekeknek a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Fotó: Albert Levente
Mit készítsünk ma? (Csirkefeltűrt zöldségesen)

Hozzávalók: 1 kicsontozott csirkemell (kb. 20 dkg), só, bors; a töltelékhez: 20 dkg darált disznóhús, 1 párolt murok, 1 kápia paprika, 1–2 evőkanál párolt zöldborsó, só, bors, 1 fokhagyma; 10 dkg hajszálvékonyra szeletelt füstölt szalonna vagy bacon.
Ellenállás és újratervezés között (Autonómiafórum Nagyváradon)

Nem szabad feladni az autonómiatervezetek parlament előtti képviseletének lehetőségét, hanem komoly következetességgel ki kell állni az ezen az úton való érvényesítés mellett – jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a szervezet pénteki autonómiafórumán Nagyváradon.
