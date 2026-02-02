Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tizenegyezer különnyugdíjas

2026. február 2., hétfő, Belföld

Tavaly decemberben 11 841 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 53-mal többnek, mint előző hónapban – közölte szombaton az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP).

    Albert Levente felvétele

Ezt a juttatást nem a hozzájárulás és a szolgálati idő alapján számolják ki, mint az öregségi nyugdíjat, hanem speciális törvények szabályozzák. A CNPP közleménye szerint decemberben 5789 személy a bírák és ügyészek jogállásáról szóló törvény alapján részesült a különnyugdíjban, amelynek átlagos összege 25 443 lej volt. A diplomaták nyugdíját szabályozó törvény alapján 787 személy kapott nyugdíjat. Ennek átlagos összege 6976 lej volt. A volt parlamenti tisztviselők (870 személy) átlagban 6230 lejes, a polgári repülés terén dolgozók (1338 személy) 13 103 lejes, a számvevőszéki alkalmazottak (681 személy) 10 360 lejes különnyugdíjat kaptak decemberben. A törvényszéki és ügyészségi kisegítő személyzet (2376 személy) átlagban 7113 lejes külön­nyugdíjban részesült.

